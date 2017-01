Chelsea golea 3-0 al Leicester y sigue firme en la punta de la Premier League

Pedro, delantero español del Chelsea.

AFP - El País

El Chelsea, con dos goles de Marcos Alonso y uno del también español Pedro Rodríguez, ganó 3-0 en el campo del Leicester (15º), este sábado en la 21ª jornada de la Premier League, donde reforzó su liderato y se olvidó de los rumores sobre el futuro de Diego Costa.

El hispano-brasileño no entró en la convocatoria para este partido y la prensa especula con una fuerte discusión con el cuerpo técnico y con una lucrativa oferta del fútbol chino. "Diego dejó de entrenar el martes porque tenía un dolor en la espalda y desde ese momento no ha entrenado. Por ese motivo no estaba disponible hoy. Esa es la verdad", afirmó su entrenador, el italiano, Antonio Conte, tras la victoria.

Los goles españoles del Chelsea, en ausencia del colíder de la tabla de máximos anotadores de la Premier League, llegaron por partida doble con Marcos Alonso (minutos 6 y 51) y luego con Pedro (71).

Alonso abrió el marcador con un disparo con la derecha, tras recibir un pase del belga Eden Hazard, mientras que el segundo fue en una falta colgada por Willian, que fue despejada a la frontal del área, donde el jugador español envió un disparo que tocó en Wes Morgan antes de entrar en la portería del Leicester, vigente campeón pero en serios apuros esta temporada.

La sentencia definitiva la firmó el exbarcelonista Pedro de cabeza, a falta de veinte minutos para el final. El Chelsea se puso con 52 puntos y resistió bien la presión después de las victorias del Tottenham y el Arsenal, que se colocaron provisionalmente segundo y tercero, tras ganar 4-0 a West Bromwich (8º) y el ahora colista Swansea (20º), respectivamente. Tras la victoria del líder, los 'Spurs' continúan a 7 puntos y los 'Gunners' a 8.

Desplazaron por ahora al Liverpool al cuarto puesto (44 puntos, los mismos que el Arsenal) , antes de que los Reds visiten el domingo al Mánchester United (6º) en Old Trafford. El Mánchester City (5º, 42 puntos) cae por su parte fuera de la 'zona Champions', a la que podría volver el domingo, cuando visita al Everton (7º) .

'Hurricane'

Pero a la espera de todo ello, el Tottenham abrió la vigesimoprimera jornada con paso firme, sin dar opción a un West Bromwich (8º) que pelea por los puestos europeos. Es la sexta victoria liguera consecutiva para el equipo londinense, que entrena el argentino Mauricio Pochettino. El héroe del partido fue el delantero internacional inglés Harry Kane, autor de tres goles (12, 77, 82).

El defensa norirlandés del conjunto visitante, Gareth McAuley, marcó en propia puerta el segundo tanto (26).

El conjunto del norte de Londres suma 14 goles a favor en los últimos cuatro partidos. La mala noticia para el Tottenham fue la lesión en el tobillo izquierdo del defensa belga Jan Vertonghen, que fue sustituido entre lágrimas en el minuto 64.

"Nuestros primeros 45 minutos fueron fantásticos. Hicimos un fútbol maravilloso" , celebró Pochettino.

Alexis alcanza a Costa

Por su parte, el Arsenal cumplió en su visita al Swansea, el nuevo colista, al que aplastó 4 a 0. El francés Olivier Giroud (minuto 37) y el chileno Alexis Sánchez (73) abrieron y cerraron la goleada, respectivamente. Entre medias, el Arsenal sumó dos dianas por tantos en contra de los galeses. Alexis Sánchez logró su 14º tanto en esta Premier League y alcanzó así a Diego Costa como líder de la tabla de máximos goleadores.

Giroud, por contra, fue sustituido en el minuto 60 por una lesión en el tobillo. En el resto de partidos destacó el gran partido del uruguayo Abel Hernández, autor de dos tantos para el Hull (18º) en su importante victoria 3-1 contra el Bournemouth (11º), que fue la primera en el campeonato inglés para su nuevo entrenador, el portugués Marco Silva. El Stoke (9º) ganó 3-1 en el campo del Sunderland (19º), mientras que West Ham (12º) y Burnley (10º) vencieron como locales ante Crystal Palace (17º) por 3-0 y Southampton (13º) por 1-0, respectivamente. Watford (14º) y Middlesbrough (16º) igualaron 0-0 en el otro partido del día.