“Cerro de Uruguay es un reto muy bueno para mí”: Diego Barragán

Diego Barragán, técnico y preparador físico vallecaucano.

AYMER ÁLVAREZ - El País

Diego Barragán comenzará el 2017 con un nuevo reto, pero esta vez en el ámbito internacional. El técnico vallecaucano tendrá la responsabilidad de dirigir al modesto Cerro de Montevideo, un equipo chico que se les planta firme a los grandes de Uruguay y que tendrá el próximo año compromiso de Copa Libertadores.

Barragán asegura que se tiene fe para sacar adelante su proyecto y confiesa que una de las ventajas es trabajar en un país como Uruguay, que conoce a la perfección debido a que fue allí donde se hizo profesional de la preparación física.

El estratega vallecaucano, que alista maletas, habló con El País sobre su nuevo compromiso lejos de Colombia.

¿Cómo le llega la opción de dirigir a Cerro de Montevideo?

Siempre he sido cercano a Uruguay porque fue allá donde estudié; ahora último me contactó el presidente del equipo, hablé con él varias veces por intermedio de dos amigos uruguayos y luego de varios días de conversaciones llegamos a un acuerdo.

¿Por qué no volvió a trabajar en Colombia?

Hubo posibilidades; se manejaron opciones de dos equipos de la A y uno de la B, pero al final me sedujo más volver al país que me dio la educación gratuitamente; además es un equipo que jugará Copa Libertadores.

¿Qué clase de equipo es Cerro?

Cerro es un equipo de mucha historia de Uruguay, es precisamente de un cerro pequeño de Montevideo, es similar al de Siloé en Cali; es un equipo apasionado, luchador, siempre pelea el campeonato uruguayo y ha estado tres veces en Copa Libertadores con resultados positivos. Su último acontecimiento fue quedar a cinco puntos del segundo lugar en la liga, hizo una campaña interesante.

¿Qué significa este reto?

Muy interesante para mí y más volver a un país que me abrió su corazón y que me educó durante muchos años; en lo deportivo Cerro tiene mucha historia, además es de un país que ha sido campeón del mundo y de las Copas América y Libertadores y es vendedor de jugadores.

¿Cómo estará integrado su cuerpo técnico?

Me va acompañar los también colombianos Andrés Sicachá y Carlos González, éste último ha sido muy cercano al profesor Juan Carlos Osorio en la selección mexicana; los otros dos profesores son uruguayos, reconocidos en Montevideo.

Cerro no ha sido campeón. ¿Ve cercana esa posibilidad?

En el fútbol se acortaron las distancias; antes eran protagonistas Peñarol y Nacional, Boca y River, Real Madrid y Barcelona, pero si esos grandes no hacen las cosas bien, se meten los otros equipos como ha sucedido en muchos países. Además Cerro tiene cosas importantes y se pueden hacer cosas buenas mezclando la garra uruguaya con el buen fútbol que nos gusta a los colombianos.

¿Quién o quiénes lo han llamado para aconsejarlo sobre este nuevo reto?

He recibido muchas llamadas y la más importante es la de uno de mis padres deportivos como es el profesor Julio Gioscia; me llamó inmediatamente, me habló de esta opción, después muchos otros amigos me han contactado como Simeone, Valdano, Maturana. Pacho fue el que más estuvo enterado de cómo iban las conversaciones porque a él le comentaba todo.

¿Mantendrá el mismo equipo que terminó jugando este semestre?

Lo primero que pedí era que la nómina fuera de 25 jugadores, vamos a tener también jugadores de las divisiones menores; hay tres extranjeros, dos de ellos siguen que es Klein, el brasileño, y Luna el argentino; el otro es Centurión que es argentino y fue vendido al Puebla de México. Me queda un cupo de extranjero y voy a ver cómo lo utilizo.

Unión Española es su rival en Copa, ¿es viable esa llave para avanzar a la fase de grupos?

Ya estamos trabajando con los profes y toda la gente para mirar cómo vamos a enfrentarlo; ese es un equipo que dirige Martín Palermo, y hay que enfrentarlo con mucha decisión para avanzar.

Datos

En Uruguay Cerro juega el clásico regional con Rampla Juniors.

En el barrio La Paloma de Montevideo queda el estadio Luis Tróccoli, la casa de Cerro. Tiene capacidad para 25 mil espectadores.

Uno de sus arqueros es Sebastián Brittos, uruguayo que el año pasado estuvo sin mucho éxito en Cortuluá.

Su mejor ubicación en Primera División fue el segundo puesto que obtuvo en la liga de 1960.

A Diego Barragán lo acompañarán otros dos colombianos: Andrés Sicachá y Carlos González.