Cali será sede del Torneo FIFPro América, con jugadores sin contrato

El exdefensa José Mera es el técnico de Colombia para el torneo FIFPro América.

ROY CHÁVEZ - El País

La capital vallecaucana será sede de la séptima edición del Torneo FIFPro América 2017, donde se darán cita cerca de 200 futbolistas del continente que a la fecha no tienen contrato con ningún equipo profesional.

El principal objetivo del certamen es el de permitir a los jugadores libres o sin contrato exhibir todas sus habilidades en la cancha, lograr nuevas ofertas laborales y continuar con su carrera profesional.

Este torneo se ha disputado en seis ocasiones. Las ciudades de Santiago (Chile) en los años: 2011, 2012, 2014; Lima (Perú) en 2013; Cancún (México) en 2015 y San José (Costa Rica) en el 2016 han sido escenario de la competición.

Los equipos de futbolistas sin contrato provenientes de las asociaciones de Brasil (FENAPAF), Uruguay (Mutual de Jugadores), Costa Rica (ASOJUPRO), Perú (SAFAP), México (CDJUGADOR), Brasil (FENAPAF) y Colombia (ACOLFUTPRO) serán los protagonistas de esta competencia deportiva a realizarse los días 18 y 19 de enero en el Club Los Farallones de Cali.

El torneo tendrá una primera fase. Dos grupos de tres equipos que jugarán entre si para definir el primer lugar de cada grupo y así definir la gran final. Los segundos lugares de cada grupo definirán el tercer y cuarto lugar , así como los terceros de cada grupo definirán el quinto y el sexto lugar.

El cuadro cafetero entrena en la sede deportiva de Comfandi Pance con 30 jugadores dentro de los que se destacan Nelsón Rivas, Bréiner Bonilla, Carlos Angulo, entre otros.

El entrenador es José Hermes Mera, exdefensa del Cali y su preparador físico es Ariel Caicedo.

Los partidos

El Grupo A del torneo lo integran los representativos de Uruguay, Costa Rica y Perú. La zona B está conformada por México, Brasil y Colombia.

Los partidos comprenden dos tiempos de 30 minutos cada uno.

La programación se abrirá el miércoles 18 de enero. A las 7:30 a.m. se medirán Uruguay y Perú; México va con Brasil a las 8:45 a.m. y Uruguay con Costa Rica a las 10:00 a.m.

El mismo miércoles en la tarde se disputarán los duelos entre México y Colombia, a las 2:30 p.m.; Perú se mide con Costa Rica a las 3:40 p.m. y Brasil con Colombia a las 4:45 p.m.

El jueves 19 de enero serán las rondas finales.