Cali fue sede del Torneo Internacional de Ajedrez

El ajedrez fue protagonista en la capital vallecaucana.

Especial para El País

Con el apoyo de la Secretaría del Deporte y Recreación Municipal, se realizó el segundo gran Torneo Internacional de Ajedrez. El evento contó Con la participación de 104 ajedrecistas de España, Venezuela, Ecuador y diez departamentos de Colombia.

La atracción del torneo fue el tulueño Cristian Ríos quien hace dos años está radicado en Cali en busca de convertirse en primer gran maestro Internacional de Ajedrez del Valle, meta que logró tras acumular en 102 partidas 2.500 puntos en el ranking mundial.

“Desde los 7 años y gracias al apoyo de mis padres, he podido cumplir mis metas en el deporte ciencia; de igual manera a todos mis entrenadores, familiares y amigos. Es un orgullo ser el primer maestro de mi departamento”, expreso Ríos, quien a sus 24 años es ejemplo de perseverancia y progreso en el deporte.

En el torneo de categoría abierta, también se destacaron los integrantes de la selección Cali Gabriel Cardozo quien compite en categoría mayores y Santiago López de 7 años quien viene de participar en el mundial de ajedrez.

“Me ha ido muy bien, llevo tres puntos; en otros torneo he quedado de primero y de segundo, a mí me gusta el ajedrez porque me ayuda a pensar mucho y a analizar”, comentó Santiago quien se destaca en sus clases de matemática de primer grado.

“De esta manera seguimos apoyando a nuestros deportistas que hacen parte de la selección Cali, quienes nos representan en torneo locales y nacionales; nuestra meta es contribuir al progreso del deporte de la ciudad” Expresó Silvio López Ferro, Secretario del Deporte y Recreación Municipal.

En el internacional, fue exaltado el gerente deportivo de la liga Alfonso Naranjo por su compromiso y gestión durante 30 años con el ajedrez.

“Es muy importantes que las entidades departamentales y del municipio a través de la Secretaría de Deporte estén apoyando esta disciplina. Es muy gratificante el reconocimiento que hoy recibo por mi labor”, agregó Naranjo quien se caracteriza por su disposición de apoyar cada detalle del torneo.

El campeonato de ajedrez que finaliza mañana, fue otra de las disciplinas en el marco de la Feria deportiva de Cali que se realizó en los diversos escenarios de alto rendimiento de la ciudad.