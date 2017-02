Brandon Harkins y Andrew Landry están al frente del Club Colombia Championship

Colprensa / El País.com.co

Los estadounidenses Brandon Harkins y Andrew Landry, con 202 golpes (-11), quedaron como líderes a falta de una ronda del Club Colombia Championship presentado por Servientrega, competencia oficial del Web.com Tour estadounidense y que se desarrolla en el Country Club de Bogotá.

Harkins y Landry, metidos en los últimos dos grupos del día, anotaron sendos ‘scores’ de 66 y 68 golpes, respectivamente, para ubicarse por delante del también norteamericano Aaron Wise, el autor de la mejor ronda del día, de 63 golpes (-8).

En las primeras horas del día, los jugadores que quedaron con hoyos pendientes culminaron sin inconvenientes sus recorridos, dando al promediar la mañana inicio oficial a la tercera ronda. Una buena cantidad de público acompañó las acciones desde el comienzo, aprovechando igualmente el buen clima que por segundo día consecutivo reinó en el norte de la capital colombiana.

Harkins se apoyó en una buena seguidilla de ‘birdies’ entre el 9 y el 11, sumando uno más en el 16 que lo puso al frente. “La estrategia ha sido jugar conservadoramente desde el ‘tee’ y hacia los ‘greens’, eso definitivamente ha sido muy positivo. El viento lo hizo más complicado, entonces estoy contento con el resultado”, comentó el estadounidense, que viene de competir en el PGA Tour Latinoamérica y en el PGA Tour Canadá en años anteriores.

“Dos cosas he hecho bien esta semana. He alcanzado muchos ‘fairways’, lo cual es fundamental en un campo como estos tan estrecho y he podido ajustarme muy bien a la altura. Para nosotros no es fácil jugar en alturas como estas y me he tomado el tiempo para meterle más matemáticas a mis tiros. La idea es seguir haciendo lo que he venido haciendo y ver qué pasa”, agregó.

Landry, por su parte, sigue siendo el jugador de mejor inicio en esta temporada 2017, al volver a estar peleando por el título a falta de una ronda. Landry, ganador en el TPC at Karibana en este mismo circuito un par de años atrás, ganó el Bahamas Great Abaco Classic tres semana atrás, resultado que lo tiene como el líder en ganancias del circuito a esta altura.

“Fue un día duro, una lucha. El viento sopló en distintas direcciones todo el tiempo y más fuertes que los días anteriores. Siento que jugué bien, el ‘chip’ que metí en el 11 y el águila del 10 sin duda ayudaron, aunque siento que debo mejorar algo en el ‘green’, espero poder hacerlo antes de la ronda final”, comentó el estadounidense, que anotó su sexta ronda por debajo de 70 golpes de forma consecutiva.

El águila que embocó en el par 5 del 10 y el ‘chip’ que metió en el 11 fueron sin dudas las mejores jugadas para Landry, que tuvo que esforzarse en bajarle al par 4 del 16 para igualar en la primera casilla. “Parece que no puedo ganar en Estados Unidos pero sí afuera. Bromeamos a veces con eso, pero la verdad es que una victoria es una victoria y espero poder conseguirla nuevamente”, agregó.

Cuatro jugadores comparten la cuarta posición con -8, entre ellos los estadounidenses Andrew Putnam (64), Brice Garnett (65) y Dennys McCarthy (66), así como el sueco Daniel Chopra (69). Garnett fue uno de los protagonistas del día, al hacer el cuarto hoyo en uno en la historia del Club Colombia Championship, al par 3 del hoyo 5. Además, cerró con otra espectacular águila, en el par 5 del 18.

Este domingo se disputará la ronda final del Club Colombia Championship, competencia que entregará una bolsa total de 700 mil dólares en premios, la más alta para cualquier competencia deportiva en el país, consiguiendo que fuera reconocida por el propio PGA Tour como la mejor de la gira estadounidense en todo el mundo.