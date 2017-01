Andy Murray cae y Roger Federer avanza en Abierto de Australia

AFP / El País

Tres días después de la eliminación de Djokovic, el británico Andy Murray, número 1 del mundo, tomó el mismo camino al caer este domingo en octavos, con lo que por primera vez en 13 años ninguno de los dos primeros del ranking ATP disputará los cuartos de final de un Grand Slam.

El tenista escocés Andy Murray fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia por el alemán Mischa Zverev, 50º, por 7-5, 5-7, 6-2, 6-4, este domingo en Melbourne.

El torneo ha perdido así a sus primeras cabezas de serie tras la eliminación en la segunda ronda del serbio Novak Djokovic, número dos mundial y defensor del título, ante el uzbeko Denis Istomin, 117º del mundo.

Es la primera vez desde la edición 2004 de Roland-Garros que los número uno y dos mundiales pierden antes de los cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

Murray, finalista el año pasado, se vio sorprendido por el juego ofensivo de Zverev. "He sufrido duras derrotas en mi carrera en el pasado y me he recuperado de todas ellas. Esta es una derrota dura" , reconoció tras el partido.

Avanzó Federer

EL suizo Roger Federer se clasificó este domingo para los cuartos de final del Abierto de Australia al superar al japonés Kei Nishikori, 5º del mundo, en cinco sets 6-7 (4/7) , 6-4, 6-1, 4-6, 6-3.

Federer, que ocupa el puesto 17 del mundo al haber estado seis meses lejos de las pistas, buscará una plaza en semifinales ante el alemán Mischa Zverev (50ª), verdugo del británico Andy Murray.