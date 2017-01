Alcaldía de Palmira no permitirá "partidos grandes" en estadio del Deportivo Cali

HROY CHÁVEZ- El País

Jairo Ortega Samboní, alcalde de Palmira, dijo este martes que no permitirá que se realicen partidos de fútbol "grandes" en el estadio del Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca.

La decisión responde al informe que la Policía Metropolitana de Cali le hizo llegar a la Gobernación, en el que detalla que el escenario no cumple con las condiciones para garantizar la seguridad y la movilidad de los aficionados.

La Gobernadora (e) del Valle, María Cristina Lesmes, le envió esa informe al Alcalde de Palmira, pidiéndole que tomara las medidas necesarias para evitar, a futuro, los inconvenientes que se presentaron el pasado 2 de diciembre, en el partido de cuartos de final entre Cali - Bucaramanga, en el que el estadio contó con una gran asistencia.

"Estoy atendiendo un oficio de la Gobernadora Encargada donde expresa que el estadio no llena las condiciones mínimas de seguridad, eso ya lo teníamos previsto y vamos a tomar medidas con más rigurosidad", indicó.

La principal medida es restringir el uso del escenario en partidos de gran envergadura, como los clásicos. "Para un partido de gran importancia como contra América, Nacional o Millonarios la pensaría dos veces para dar una autorización, porque son juegos que convocan mucha hinchada", indicó.

"Eso es lo que se ha pensado. No amerita cerrar el estadio, porque se pueden disputar ahí partidos que no convoquen tanto público (2000 0 3000 personas), pero un juego que traiga mucha hinchada (más de 30.000 aficionados), como un clásico con América, por ejemplo, no se podría realizar aquí. Llegó el momento de decirles 'no' a esos encuentros", complementó.

Para Samboni, la principal dificultad del estadio es que solamente tiene una vía de acceso. "No hay vías de descongestión, y los directivos del Cali deben trabajar en esas mejorías porque prima la seguridad de la gente".

"El año pasado hablé con los directivos del Cali y ellos están haciendo gestiones para comprar predios para hacer carreteras y evacuar a los hinchas, hay que darles tiempo. Nosotros dependemos de la Policía y ya hubo un pronunciamiento por parte de ellos, entonces hay que tomar medidas", agregó.

Por su parte, el club verde, a través de un comunicado, informó que "hasta no finalizar el Comité Ejecutivo y realizar la reunión con la Gobernación del Valle no se emitirán declaraciones oficiales".

Añadieron que sobre los temas referentes al estadio el vocoero oficial es el presidente Álvaro Martínez.