Talentos Ocultos, una película sobre las mujeres afro en la Nasa destacada por Icesi

Talentos Ocultos, la película que se estrena la próxima semana en las salas de cine del país, ha sido destacada por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, Ceaf, de la Universidad Icesi, por el reconocimiento a los aportes de mujeres afrodescendientes a la ciencia, en un rol que se mantuvo oculto en la historia.

Para el Ceaf, el estreno de esta película es muy importante ya que relata la historia de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monae) —brillantes mujeres afroamericanas ingenieras que trabajaron para la Nasa, y que fueron las autoras intelectuales detrás de una de las más grandes operaciones en la historia de EE.UU.: el lanzamiento del astronauta John Glenn a la órbita; un logro asombroso que restauró la confianza en la nación, los volvió a poner al frente en la carrera por conquistar el espacio, e impactó al mundo entero.

El trío visionario rebasó toda frontera de género y raza para inspirar a futuras generaciones a soñar en grande.

Para Aurora Vergara Figueroa, directora del Ceaf, esta película es un homenaje a las historias invisibilizadas de mujeres afroamericanas, que como en el libro “Demando mi libertad” que será publicado este año por la editorial de la Universidad Icesi, nos enseña sobre las grandes contribuciones de las mujeres afrodescendientes al mundo.

Acerca de la producción

Talentos Ocultos revela la increíble y no contada historia verdadera de un grupo de mujeres brillantes que cambiaron los fundamentos de su país para bien, al apuntar hacia las estrellas. El filme narra la historia crucial de un equipo elite de mujeres matemáticas de raza negra de la Nasa, que ayudó en el triunfo de la carrera espacial que Estados Unidos libró sin cuartel contra la Unión Soviética, y que, al mismo tiempo, echó a andar la gestión para conseguir igualdad de derechos y oportunidades.

Todos han oído hablar de las misiones Apolo. Todos podríamos nombrar de inmediato los osados astronautas que dieron los primeros y grandes pasos para la humanidad en el espacio: John Glenn, Alan Shepard y Neil Armstrong. Pero, por increíble que parezca, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson son nombres que no son repasados en las escuelas o que incluso sean conocidos por la mayoría de la gente, a pesar de que sus roles audaces, inteligentes y poderosos como las ingeniosas “computadoras humanas” fueron indispensables para los avances que le permitieron a los humanos viajar hacia el espacio.

La película es protagonizada por la nominada al Oscar Taraji P. Henson (Empire, Benjamin Button, Hustle And Flow), la ganadora del Premio de la Academia Octavia Spencer (Allegiant, Fruitvale Station, The Help), la cantante Janelle Monáe, en lo que representa su debut cinematográfico, y el ganador en dos ocasiones del Oscar Kevin Costner (Black Or White, Field Of Dreams, Dancing With Wolves).

El director Theodore Melfi (St. Vincent) le da vida al ascenso de las mujeres a los rangos más elevados del mundo aeroespacial durante los primeros y emocionantes días de la Nasa, a través de un entretenimiento dinámico, lleno de humor e inspirador, que ilustra tanto la misión intrépida por lograr el primer, pero aparentemente imposible, viaje orbital de la Tierra, como los principios poderosos que pueden surgir cuando las mujeres se unen.

Talentos Ocultos es también un filme que se lleva a cabo en la encrucijada de las luchas más relevantes en la historia de los Estados Unidos: la batalla creciente por los Derechos Civiles; la pelea por ganar la peligrosa Guerra Fría sin provocar una guerra nuclear y ser la primera superpotencia en establecer presencia humana afuera del planeta Tierra; y la determinación constante por mostrar cómo los extraordinarios hitos tecnológicos que forjaron el futuro del mundo no tuvieron nada que ver con el género o el origen de la gente.