"En los malos tiempos, sobreviven la amistad y la cocina": Leonardo Padura

Leonardo Padura también es guionista de cine. ‘Regreso a Ítaca’, uno de los más famosos guiones de Padura, en colaboración con Laurent Cantet, fue dirigido por este último.

En los años 90, en Cuba, teníamos solo tres problemas: el desayuno, el almuerzo y la comida”, dice el escritor cubano más célebre de la actualidad.

Se trata de Leonardo Padura, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras (España, 2015), experiencia que jamás olvidará porque a su lado -en la entrega de los galardones- se sentó el ganador del Premio de las Artes, un tipo desgarbado de medias amarillas y barba blanca al estilo Hemingway: nada más y nada menos que Francis Ford Coppola.

“¿Yo? ¿Al lado de Ford Coppola?, pensaba. ¿Yo, al mismo nivel de este señor?”, confiesa Padura en el Teatro Heredia de Cartagena, al que no le cabe ni una persona más por cuenta del interés que despertó su charla con el escritor colombiano Héctor Abad, quien pone de presente que el círculo de amigos está siempre presente en las novelas de Padura.

El novelista cubano explica: “El amor es la forma más sublime de amor, porque podemos ser amigos desde lejos e, incluso, podemos ser amigos de alguien a quien no conocemos”. En un mundo donde todo cambia, algo debe permanecer para darnos certeza, y ese algo es “reunirse con amigos a tomar el mismo ron, y a escuchar la misma música”, añade Padura.

Uno de los personajes icónicos de Padura es Mario Conde, un policía fatalista, desordenado, melancólico y muchas veces borracho para el que los amigos son el polo a tierra, y que refleja el alma de toda una generación de cubanos desencantados.

Y está también el personaje de Josefina, quien reúne a los amigos en torno a la buena comida salida “de la imaginación, porque son comidas imposibles en Cuba”, advierte Padura, y va más allá: “En la isla nadie se ha muerto de hambre, pero nadie ha comido lo suficiente ni ha comido lo que quería comer”.

Su Mario Conde aparece en la tetralogía de novelas compuestas por ‘Pasado Perfecto’ (1991), ‘Vientos de Cuaresma’ (1994), ‘Máscaras’ (1997) y ‘Paisaje de Otoño’ (1998). También en ‘Adiós Hemingway’ (2001), ‘La neblina del ayer’ (2005), ‘La cola de la serpiente’ (1998 y 2001) y ‘Herejes’ (2013). Y aunque ha negado que sea su alter ego, lo más probable es que así sea.

Un parroquiano universal

Padura nació en el barrio Mantila, de La Habana, en 1955, y hasta el día de hoy sigue viviendo allí mismo. No obstante, sus novelas son a la vez locales y universales, un reflejo del alma cubana y un espejo de inquietudes humanas imperecederas como el desencanto, la melancolía y a la vez el arraigo y el poder de las raíces.

Uno de los mayores impactos de su vida, confiesa, fue haber ido a México, a Coyoacán, donde Frida Kahlo y Diego Rivera protegieron a León Trotski. En Cuba había dos libros sobre él, uno se llamaba ‘El falso profeta’ y el otro ‘El traidor’, y por eso Padura sintió una conmoción cuando vio lo que en realidad significó Trotski para el mundo. Vio la magnitud de su trabajo y su sacrificio desde una nueva óptica.

Padura es un caso raro, refrenda Héctor Abad, un novelista cubano que decidió quedarse en su isla y que, sin embargo, parece poder decir lo que a otros les habría costado la vida o la libertad. Padura tiene la extraña capacidad, dice Abad, de vivir en el límite de lo que pude decirse sin correr peligro y, al mismo tiempo, revelar a través de la literatura, verdades muy profundas y muy críticas sobre el sistema político en el que vive.

No obstante, Padura confiesa que en su patria no es tan apreciado como afuera. Sus novelas viven agotadas, no se consiguen en Cuba, llegan a veces en la maleta de un turista o las envía algún cubano que vive fuera, y genera una gran división de opiniones. Se le venera, pero también se le recrimina, y también tiene enemigos que intentan restarle valor a su obra literaria por todos los medios.

Héctor Abad le asegura que la envidia es colombiana, y le recuerda la frase del famoso Cochise Rodríguez: “En Colombia se muere más gente de envidia, que de cáncer”. Padura no está de acuerdo, dice que nada hiere tan profundo a un cubano como el éxito de otro cubano. Y mientras los escritores se disputan si la envidia es más colombiana o más cubana, Padura concluye que a este mundo le hace falta una nueva utopía: “Debemos refrendar una utopía. Necesitamos repensarnos. Reformarnos a nosotros mismos y dejar un mundo mejor”.