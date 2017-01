Estrategia de una venganza: pura acción hecha en Cali

Carlos Varela, director de Estrategia de una venganza.

Carlos Varela es el director de una película que busca cambiar el modo en que se difunde el cine en Colombia. Se trata de un filme de acción rodado en Cali, que cuenta la historia de un padre que ha perdido trágicamente a su familia y decide hacer pagar a los verdugos, y la de una terrorista traicionada que escapa a la ejecución planeada por sus antiguos empleadores.

Pura acción, dice el propio Varela.

La película se llama ‘Estrategia de una venganza’ y es la primera en Colombia en tener su propia plataforma digital para su difusión.

Hablamos con este director caleño que dice abiertamente que su deseo es hacer cine de acción y que a él, a diferencia de muchos otros, Caliwood lo influenció muy poco.

¿Por qué decide hacer cine de acción en Colombia?

A mí me interesa este tipo de cine comercial. Yo respeto a quienes quieren hacer el llamado ‘cine de autor’ en Cali y en Colombia, pero yo no estoy interesado en ese tipo de producciones. A mí me interesa el cine de acción pura porque mi formación como consumidor de película se dio ante todo con Hollywood, y no creo que sea una alternativa inválida. Yo quiero llegar a Hollywood a dirigir películas de acción.

¿Cómo fue el proceso de producción de la película?

Nos tardamos cinco años en todo el proceso de escribirla, producirla y realizarla. Ahora estamos en todo el proceso de difusión y para eso, yo estuve en 2015 en el American Film Market en EE. UU., que es un evento en donde se reunen cientos de directores, productores y distribuidores de cine para vender y comprar proyectos cinematográficos o películas ya realizadas. Cuando yo fui la película ya estaba hecha y allí contacté a Paramount para cerrar un acuerdo sobre la distribución. El acuerdo cristalizó y yo me quedé con Colombia y Panamá para hacer la difusión mientras que Paramount se quedó con el resto de países.

La película tiene muchos efectos especiales...

Sí. Creo que con el presupuesto que tuvimos, hicimos una producción bastante importante. Todos los efectos se grabaron en el campo y luego se mejoraron digitalmente en estudios en Egipto y EE. UU.

La película no se ha estrenado en cines pero sí ha través de una plataforma virtual. ¿Cómo es el tema de esa plataforma?

Mira, el asunto es que las condiciones de distribución en Colombia son muy desiguales para el director, el productor y el distribuidor. Normalmente quien se lleva la mayor parte del dinero es el distribuidor y la sala en la que se presenta la película. Las propuestas que me han llegado para presentar las películas en salas de cine no han sido muy buenas y yo necesito que la película tenga muy buena taquilla, porque por ahora no me interesan los premios sino sobrevivir. En medio del dilema de cómo distribuir la película, se me ocurrió que siguiendo el modelo de Netflix, yo podía crear un sitio web en el cual se pudiera ver pagando por un password que permitiera el acceso. Así fue que surgió smokewindow.com, que es el sitio web en el cual en este momento está alojada la película. Entonces, ¿cómo se puede ver?Una persona compra un pin o password, ingresa al smokewindow.com y con el password puede entrar a verla. Bajo esta modalidad la película se estrenó el pasado 8 de diciembre y, hasta el pasado domingo, más de 76 mil personas la habían visto.

¿Y ese número de espectadores son un buen balance?

Sí, es un buen balance, si se tiene en cuenta que se trata de la primera película colombiana que explora estas herramientas digitales.

Las funciones a través de Smokewindow.com se cerraron el pasado domingo pero se van a volver a abrir en marzo y, de todos modos, yo sigo negociando con algunos distribuidores para estrenar la producción en una sala de cine.

Las personas que la vieron, ¿dónde compraron la boleta?

Nosotros hicimos una serie de acuerdos con todas las marcas que nos patrocinaron como Boquitezo, Comfandi y hasta la Secretaría de Cultura de Cali. El acuerdo funciona de una manera simple: si por ejemplo una persona va a Boquitezo y se compra una ensalada determinada, entonces el cajero le regala uno de los passwords para que vea la película. En el caso de la Secretaría de Cultura de Cali, quiero recalcar que el apoyo fue muy importante, porque nos compraron muchos pines para entregar en la ciudad.

Usted declara que lo que le interesa hacer es el cine comercial. ¿Qué piensa de las películas que no son tan comerciales pero que ganan premios a nivel internacional?

Yo creo que el cine alternativo tiene que buscar sus propios circuitos alternativos para vender y para hacer difusión. Y cuando digo sus propios circuitos, me refiero a que hay que crear plataformas, crear públicos, intentar por otros medios. A este tipo de cine no le va muy bien en taquilla y eso es por una razón simple: la gente va a cine a desconectarse de la realidad, digamos, a ‘drogarse’ con el cine y no a ver los problemas de su vida en la pantalla. Es un cine muy interesante, pero debe buscar sus plataformas de distribución para que no le vaya tan mal.

Este es el tráiler de la producción: