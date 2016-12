"Zonas Veredales tendrán cuerpo y forma a mediados de enero": Mindefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó este 31 de diciembre regalos y mensajes de navidad a soldados acantonados en el batallón San Mateo en la ciudad de Pereira.

El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que las zonas veredales estarán listas a mediados de enero pues se avanza en las construcciones de las instalaciones. Lea también: Llegada de guerrilleros de las Farc a Zonas Veredales se pospone hasta el 10 de enero

“Las zonas veredales están con presencia local de Naciones Unidas ya casi en todas y está la contratación de la construcción de los campamentos y la construcción por parte de las Farc iniciando también. De manera que estaremos a mediados de enero con pleno funcionamiento de las zonas”, dijo.

El ministro Villegas aseguró que no se perderá el control de dichas zonas pues continuará la presencia de las Fuerzas Armas y de Policía.

Además, celebró el pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) que comprobó que “no existe ningún indicio” sobre posibles actos inapropiados en los puntos de preagrupamiento de Yondó y Dabeiba (Antioquia) como había denunciado el Gobernador del departamento, Luis Pérez.

“Está en manos de la Comisión poder verificar y monitorear las denuncias. Me alegra que ese sea el concepto del Mecanismo. Casos de indisciplina ha habido, no son incidentes mayores ni graves, y me alegra que sea posible prevenir esas conductas indebidas hacia el futuro que es lo que le da tranquilidad a los colombianos al ver las zonas veredales que a mediados de enero tendrán cuerpo y fuerza”, agregó Villegas.

El pronunciamiento se dio en la ciudad de Pereira a donde acudió a las instalaciones del Batallón San Mateo para dar un saludo de feliz Año Nuevo, a los militares y policías que garantizan la seguridad en el eje cafetero.

También agradeció a las Fuerzas Militares por su trabajo durante todo el año. "Este 2016 estuvo lleno de buenas noticias y de cambios positivos y trascendentales para el país, todo gracias a Nuestros Héroes", indicó.

Finalmente, Villegas informó que la investigación por el atentado terrorista en Bogotá, donde falleció un uniformado de la Policía Nacional, avanza de la mano de la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de sus responsables.

"Estamos en esa investigación todavía, hay unas individualizaciones y estamos trabajando con la Fiscalía con mucho entusiasmo y dedicación".