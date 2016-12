Víctimas de la guerra hablan de los retos del posconflicto para el 2017

Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez, diputado asesinado por las Farc.

Foto: Bernardo Peña | El País

Un reinsertado, exsecuestrados, familiares de asesinados por las Farc y las AUC, una víctima de abuso y voceros de instituciones que trabajan por la paz en la región hablan sobre los retos del posconflicto y sus tareas en el 2017.

“Los retos de la ACR en el 2017 son: culminar en el Valle el proceso de reintegración de cerca de 200 personas que han logrado reintegrarse de manera exitosa a la civilidad; formar a más de 300 personas en proceso de reintegración a través del modelo de Reintegración Temprana en entornos productivos, con apoyo del sector privado y trabajar de manera articulada con las distintas alcaldías a fin de cumplir con los planes de desarrollo, en beneficio de las personas desmovilizadas y sus familias”, María Isabel Barón, coordinadora regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración en el Valle, ACR.

“Ya tenemos un acuerdo firmado, se ha constituido un apoyo ciudadano que contribuyó en la aprobación del ‘fast-track’, que permitirá adoptar las reformas constitucionales y legales para la implementación del acuerdo. Este apoyo ciudadano seguirá haciendo seguimiento. Se requiere presencia del Estado en las zonas que han entregado las Farc, que haya inversión social y que no se use el acuerdo para polarizar más a los colombianos”, Ángela María Giraldo, hermana del exdiputado Francisco Javier, asesinado en cautiverio por las Farc.

“Colombia tiene tremendos desafíos en el posconflicto: legalizar la situación jurídica de los desmovilizados, combatir la desigualdad y ese modelo de desarrollo que no armoniza con la paz que soñamos. Tenemos un enorme desafío para enfrentar la corrupción. Y que nos aceptemos para así poder recibir a quienes dejan las armas”, Óscar Gamboa, asesor para el Posconflicto en los Territorios Afro.

“En este país hay víctimas de primera, segunda y tercera categoría. Y uno mira todo lo que ha pasado con la paz con optimismo, pero también con reserva. La herida continúa abierta. A uno el secuestro le parte la vida en dos. Muy rico, se hizo la paz, pero la paz es mucho más; hay gente fuera de la ley con los que hay que negociar. La esperanza es inmensa ojalá las Farc cumplan”, Pablo Romero, expolicía secuestrado en Mitú. Fue víctima de las jaulas de las Farc en la selva. Estuvo en la firma de la paz.

“El reto para el 2017 es construir la paz, empoderar a cada colombiano, que cada empresario sienta que el tema de la reconciliación es con él. Hay que salir de la polarización y entrar a un escenario en el que entendamos que reconciliación es progreso. El reto del posconflicto es unir al país y unirlo en torno a proyectos concretos que ya existen donde la gente se ha unido: víctimas, desplazados, desmovilizados; apoyar esas iniciativas y crear proyectos de impacto como la macrorrueda que hicimos en Cali”, Ricardo Santamaría, director de Reconciliación Colombia.

“Antes las víctimas éramos una fría estadística: ocho millones. El Premio Nobel fue una oportunidad para entender que las víctimas no están para pedir, sino para dar y ese fue el mensaje: entrega; entregar su dolor por el perdón. Yo ahora quiero ser constructora de paz, del posconflicto. Dar un paso adelante y todo este proceso reparador, haber estado en La Habana, haber tenido frente a frente a los victimarios y haberles dicho todo lo que guardamos muchos años, ayuda. Hoy tengo un dolor que me va a acompañar el resto de mi vida, pero no odio”, Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez, asesinado en cautiverio por las Farc. Hizo parte de la delegación del Premio Nobel.

“La paz se construye desde mi casa, desde mi barrio, desde mi trabajo. Si no aportamos desde nosotros no va a pasar nada. Ayudar a otras víctimas nos ha dado fuerza para seguir adelante. Y contar la historia nos permite hacer catarsis. Ahora sabemos que pese a todo, nuestro dolor es pequeño frente al dolor del otro. Y saber que después de tanto dolor hay quienes se levantan y son capaces de reconstruir su vida es la mayor recompensa”, Paula y Alex Santa, Las AUC asesinaron a su padre y los desplazaron, en la más dura época paramilitar del centro del Valle.

“Hay voluntad de los entes territoriales, ya en sus planes de desarrollo hay unas acciones muy concretas para dar cuenta en el posconflicto, la construcción de paz y la reconciliación. Cada vez más víctimas acceden a sus derechos y más personas de la sociedad conocen que las víctimas tienen unos derechos especiales y cumplir con esa reparación es necesario para construir una paz sostenible”, Paula Gómez, exdirectora territorial de la Unidad de Víctimas en el Valle.

“Nuestro principal reto es la implementación de un modelo de gestión territorial para la paz en el departamento del Valle, que nos permita desde nuestra región contribuir en la implementación de los acuerdos de paz y en promover una cultura de paz y convivencia. A su vez, otorgar respuestas efectivas a las demandas de la comunidad víctima en nuestra región y la promoción de una política de derechos humanos en nuestro departamento”, Fabio Cardozo, asesor de Paz del departamento.

“Nuestro reto para el 2017 es que ya no haya más reclutamiento de niños en nuestro país. Que vayan al colegio, se capaciten y puedan aportarle al país. Quienes nos reintegramos a la vida civil lo que buscamos es prevenir que se repitan historias como las nuestras, que nos reconciliemos para tener un mejor país y que todos tengamos unas mínimas oportunidades para vivir dignamente”, Jorge, reintegrado y facilitador de paz, trabaja en prevención de reclutamiento.