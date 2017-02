Soldado liberado en Arauca está en buenas condiciones: parte médico

Soldado Fredy Moreno Mahecha en el momento de su liberación.

Cortesía para El País

El Hospital Militar Central informó, en el primer parte médico, que el Soldado Profesional Freddy Ernesto Moreno Maecha, liberado el lunes por el ELN, está en buen estado de salud. "Como fuerza pública estamos también con la paz", dice militar liberado por el ELN

Segun el reporte, Moreno ingresó al Hospital a las 3:00 p.m. para la realización de la evaluación médica de acuerdo al protocolo establecidos para liberados.

"Se encontró al paciente en buenas condiciones físicas, signos vitales estables y en aceptable estado de salud físico y mental. No se le encontraron problemas médicos relacionados con la situación de privación de la libertad", dice el parte.

El Hospital informó que en la mañana de este martes se iniciaron los exámenes paraclínicos y las valoraciones clínicas especializadas al uniformado.

Tras su liberación en Arauca, el soldado Moreno narró que estaba desplazándose hacia Arauca, de civil, cuando a la altura de La Esmeralda fue interceptado por los guerrilleros.

El soldado dijo que su liberación fue un gesto por parte del ELN. “Como Fuerza Pública estamos también con la paz. Dios quiera, y todas las partes lo den, que se de esta diferencia de ideas o lucha social más bien por el diálogo y no por las armas”, dijo.

Moreno Mahecha señaló que no fue maltratado. “Me decían ‘coma que no lo vamos a matar. Vamos a entregarlo con todos los protocolos’. Pero obviamente uno no termina con la incertidumbre y uno piensa en el sufrimiento de la familia”, explicó.