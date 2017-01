Santos exigió a las Farc la entrega inmediata de todos los menores de 15 años

El presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Foto: Elpais.com.co | Cortesía Presidencia de la República

El presidente Juan Manuel Santos, exigió este jueves a las Farc la entrega inmediata de todos los menores de 15 años que se encuentren en sus filas. Lea también: "Los menores no han salido porque las Farc no han querido", dice Sergio Jaramillo

“Hay que decirles a los señores de las Farc: Todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado”, advirtió el Jefe de Estado.

La declaración la hizo durante el acto de condecoración de los delegados de los países garantes del proceso de paz y el Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Christoph Harnisch.

La declaración del presidente Santos se da solo horas después de que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, desmintió que haya que aprobar alguna ruta o programa para esta entrega, pues eso está listo desde el año pasado.

Además, fue claro en decir que si el proceso no se ha llevado a cabo no es por incumpliendo del Gobierno o porque falte acordar algo, sino porque las Farc no han querido entregar a los menores.

"Los menores en filas de las Farc no han salido porque las Farc no ha querido. Ellos tienen que cumplir", enfatizó.

Sobre este tema, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, señaló que hasta el momento solo se han entregado doce adolescentes entre 15 y 17 años, que están en proceso de restablecimiento de derechos por parte de Bienestar Familiar.