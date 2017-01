Rodrigo Londoño cuestiona retrasos en zonas veredales de las Farc

Rodrigo Londoño, máximo líder de las Farc, durante su intervención en el acto de firma del nuevo acuerdo de paz en Bogotá.

Foto: Elpais.com.co | AFP

El jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, dijo este miércoles que si el Gobierno "no instala inmediatamente infraestructura necesaria" en los puntos donde los guerrilleros se ubicarán para dejar progresivamente sus armas, "hay que replantear" la fecha en que se concentrarán.

"Si Gobierno no instala inmediatamente infraestructura necesaria, hay que replantear fecha de llegada de las @FARC_EPueblo a #ZonasVeredales", escribió en Twitter Londoño, mejor conocido como 'Timoleón Jiménez' o 'Timochenko'.

En el acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, se había establecido que para el pasado 31 de diciembre los guerrilleros debían estar concentrados en 26 puntos del país, denominados zonas veredales, donde dejarán progresivamente sus armas bajo vigilancia de la ONU.

Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado por problemas logísticos. La semana pasada el gobierno informó que las Farc se habían comprometido a estar concentradas en las zonas de desarme para el 31 de enero. En el caso de que el replanteamiento de Londoño se materialice, constituiría una segunda postergación.

"Mientras las @FARC_EPueblo estamos cumpliendo rigurosamente lo acordado, el Gobierno no lleva infraestructura a las #ZonasVeredales", dijo también en la red social el líder de las Farc.

Londoño detalló así que en al menos tres de los 26 puntos de concentración establecidos "no hay nada construido", mientras que en otro está lista "menos del 10%" de la infraestructura, en uno más no hay agua y en otro no hay agua ni conexiones de cañería".

Las partes habían acordado que el Gobierno daría los insumos a las Farc para que construyeran los campamentos.

Según el Gobierno, las tropas guerrilleras están agrupadas en 45 lugares del país a la espera de trasladarse a los sitios definitivos de concentración.