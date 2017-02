"El país sabe quién soy": monseñor Monsalve sobre denuncias de abogado Montaña

Monseñor Darío de Jesús Monsalve.

Esta semana las declaraciones del abogado Elmer José Montaña, representante de las cuatro familias de los menores víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote William Mazo en 2009, indignaron al país, ya que la Iglesia se niega a pagar una indemnización a estas personas.

Según Montaña, la Iglesia se defiende diciendo que la responsabilidad del abuso de los menores, que en esa época tenían entre 10 y 13 años, era especialmente de los padres, por haber confiado en el sacerdote.

La defensa de la Iglesia, que esta a cargo del abogado Walter Jannikler Collazos, cita el Código Civil donde dice que “los padres serán responsables de los daños causados por los delitos y las culpas de sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.

El abuso contra cuatro niños se presentó en 2009. El párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, del barrio Alfonso Bonilla Aragón, fue denunciado por abusar de los menores y pedirles su silencio a cambio de dinero y regalos.

Para Montaña, en su alegato, la Iglesia debe responder porque los hechos de abuso sexual ocurrieron dentro de la Casa Parroquial y la misma Iglesia. “Los niños fueron abusados por este sacerdote que se aprovechó de la confianza que los padres habían depositado en él cuando ejercía el ministerio sacerdotal”.

Mazo fue condenado a 33 años de prisión por los mencionados hechos.

Aunque ya los hechos son bastante graves, Montaña también denuncia que monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, le ofreció pagarle sus honorarios para que renunciara a la defensa de los niños abusados por el religioso.

El litigante denunció ante los medios de comunicación que monseñor le dijo: “Dígame cuáles son sus honorarios. Renuncie al tema y nosotros nos encargamos de las víctimas. Eso para mí fue irrespetuoso y le puso en manifiesto que eso era grosero y que era una falta gravísima a la ética”.

En el marco de la asamblea plenaria #102 de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Darío de Jesús Monsalve habló sobre las acusaciones que hace el defensor de las familias de los menores acusados y la versión de la Iglesia del proceso de indemnización por los actos del sacerdote William Mazo.

¿Qué se puede decir sobre la defensa de la Arquidiósesis de Cali en el caso del sacerdote Mazo, en la que se atribuye responsabilidad de los abusos a los padres de los menores por no estar atentos de sus hijos y confiar en el sacerdote?

En primer lugar el proceso del caso de William Mazo tiene tres escenarios: el primero, fue de tipo canónico y es que ya la Iglesia expulsó al sacerdote Mazo del ministerio sacerdotal; el segundo, es penal de la justicia ordinaria y ya el sacerdote fue condenado en segunda instancia a 33 años de prisión; y el tercero es económico, y es el que se menciona que es un incidente de reparación.

En este tercer escenario el abogado por parte de las víctimas, inicialmente hacía el 2011, recién llegado yo a la Arquidiócesis, abrió el espacio para hablar de reparación y de conciliación, con las victimas que fueron contactadas por la Arquidióscesis se habló de conciliación, de tal manera que el abogado deberá de ser fiel a los términos de lo que hablamos en una reunión y que él luego no aceptó.

En estos momentos él ha planteado dentro de las audiencias, una vinculación de responsabilidad directa por parte de la Arquidiócesis de Cali con las víctimas directas e indirectas del caso, es decir los abusados y sus familiares, en ese sentido se nombran papás, hermanos, abuelos y tíos, y se imaginará que la suma ya es exorbitante, es inalcanzable para cubrirla, en algún momento daremos la cifra que se está manejando, pero por lo mismo la Arquidiósesis está haciendo su defensa, y el abogado de las víctimas dio distintas interpretaciones de lo que se dijo en la audiencia. Invito a que estén atentos a lo que sucederá el 8 de mayo.

En el documento textual de la audiencia se afirma que el abogado de la Arquidiócesis cuestiona que la conducta de Mazo no debe verse de manera aislada, sino que apelan a la responsabilidad de las victimas indirectas cuestionando si la familia hizo lo que como familia se tenía que hacer...

Eso es parte de lo que se está discutiendo en el estrado judicial, el abogado presentó en esos términos la impugnación o respuesta a esta vinculación de víctimas, y en ese contexto cuestionó el comportamiento de las familias, ya para la próxima audiencia revisaremos si el cuestionamiento es pertinente,

Pero es un asunto muy grave que se quiera dar un grado de responsabilidad a los familiares de los menores abusados...

Nosotros tenemos una defensa a una demanda económica insustentable, que pondría en peligro la existencia de la Arquidiócesis como institución. Claro, si usted va sumando víctimas indirectas puede llegar hasta tatarabuelos, y todos dicen ustedes acabaron con mi vida, eso estamos viendo hasta donde la Arquidiócesis tiene responsabilidad en la que el abogado de las víctimas presenta el caso. Nosotros no hemos sido ni judicializados ni sentenciados como Arquidiócesis de Cali.

¿Qué decir sobre las acusaciones que el abogado Montaña hace sobre una oferta suya de pagar sus honorarios si abandonaba la defensa de las familias?

Nosotros siempre hemos dicho que el que roba miente. Tendríamos que hablar del robo, la mentira e incluso del abuso de pode y la impunidad. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy hay un instrumento muy fuerte que es una verdad presentada como mentira o una mentira presentada como verdad, y el uso de las redes.

La acusación de ofrece dinero para dejar un caso de estos es muy grave. ¿Qué decir?

El país sabe quién es Dario Monsalve y quién es Elmer Montaña.

Usted habla de conciliación, ¿a qué se refiere exactamente?

Hablábamos de la reparación. Invite al abogado a que trabajáramos juntos, le dije que el tema no era de poner sumas de dinero, ya fueran altísimas o más bajas, el tema es que esas víctimas, que ahora son mayores de dad, superen su problema y en eso trabajamos todos, en ese contexto se habló de reconciliación, él no dijo lo que hacíamos ofreciendo educación, atención psicológica y trabajo a sus familias, eso no lo cuenta, no suma, él habla solo de cifras y de plata.

Finalmente, ¿quién es el culpable en un caso de abuso?

Es responsable directo el sacerdote abusador, y pedimos perdón por esos hechos absolutamente criminales cometidos por este sacerdote o el que fuere.