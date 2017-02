"No nos interesa quedarnos abrazados al fusil": 'Marcos Calarcá'

Alias Marcos Calarcá, negociador de las Farc en La Habana.



Podemos hablar de que el 80 % o un poco más de la fuerza guerrillera está ubicada en los zonas veredales y en los puntos transitorios”, aseguró ‘Marcos Calarcá’, jefe del componente Farc en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del proceso de paz, quien precisó que se trata de cinco mil miembros del grupo armado y que quedan faltando 600 que deberán hacerlo antes del fin de semana. Lea también: Rifirrafe entre Gobierno y Farc por salida de menores reclutados

En su opinión, superados los retrasos presentados en la histórica movilización que debería terminar el martes en todo el país, lo que sigue para los guerrilleros reunidos en las 26 zonas veredales es terminar la construcción de los campamentos y “todo lo que tiene que ver con la reincorporación, donde hay aspectos fundamentales en los temas de documentación, educación y homologación de saberes”.

Pese a los retrasos, ‘Calarcá’ sostuvo que las Farc cumplirán lo convenido con el Gobierno Nacional, de manera que el 1 de junio deberá haber concluido el desarme de la guerrilla más antigua de América Latina.

¿Qué balance hace de la movilización de los miembros de las Farc a las 26 zonas veredales del país?

Le puedo decir que el balance es positivo. Se ha cumplido al cien por ciento, con algún retraso en el día. Lo que se programó el primer día, se cumplió, y los movimientos del segundo día, también. Se quedaron dos a mitad de camino, pero ya están llegando. Hoy (ayer) hay bastantes movimientos y creo que al final del día, que es el plazo (31 de enero) podemos hablar de que el 80 % o un poco más de la fuerza guerrillera está ubicada en los zonas veredales y en los puntos transitorios.

Pero hay algunos retrasos...

Sí, en algunos casos, como en Colinas (San José del Guaviare), por el tema del tratamiento de aguas residuales, para no afectar a unas 120 familias que viven de ahí para abajo, eso nos va a traer un pequeño retraso. Estamos tratando de ubicar las unidades dentro de la zona veredal, así no sea propiamente en el campamento. Tenemos ese mismo caso en Caño Indio (Tibú), donde solamente el fin de semana se zanjó la discusión en torno a la ubicación de la zona veredal.

¿Entonces se puede decir que las Farc cumplieron lo pactado en cuanto a la movilización?

Sí, pero me parece que sería bueno no enfocarlo en que las Farc cumplieron o en que el Gobierno cumplió o en que el Gobierno o las Farc incumplieron, sino en que avanza el proceso y que se consolida con el esfuerzo, los aciertos y los errores de las partes.

Insisto, ¿y el Gobierno cumplió? Porque se han conocido quejas por zonas donde no encontraron nada...

Sí, el 17 de enero firmamos un acta con el Gobierno Nacional en la que nos comprometimos a dinamizar esas construcciones y a este movimiento que se está realizando esta semana. De manera que sí, hay fallas, hay parajes donde está atrasado y otros donde está más atrasado y en ningún lugar se puede decir que está absolutamente todo listo, pero es un esfuerzo conjunto.

Nosotros damos una muestra más de convicción, en el sentido de que decimos: bueno, nos vamos para las zonas a ayudar a construir nuestras habitaciones, y el Gobierno se encarga de las áreas comunes.

¿Qué ha sido lo más difícil de estos movimientos de tropa?

Hay varias complicaciones, sobre todo que empieza el invierno, entonces hay carros, camiones y buses atrapados en el barro, y el tema del transporte fluvial. Es la realidad de Colombia, que a veces en las ciudades se olvida. Es decir, cómo es que vive esa parte de la gente que está en el campo y que es tan importante para el desarrollo del país. Las vías terciarias, de eso tienen el nombre, se dañan, no entran los vehículos, no hay capacidad para que entre carga, pero todos esos líos se han venido solucionando poco a poco.

En las redes sociales muchas personas han calificado estas movilizaciones de históricas, ya que llevan al desarme de las Farc, ¿ustedes también les dan esa categoría?

Sí, ayer alguien me preguntaba por la última marcha de las Farc, y nosotros decimos: la última como guerrilla, pero es parte la primera, y esperamos que sean muchas marchas en la lucha política legal.

¿Cuántos guerrilleros dormirán hoy (martes) en las zonas veredales?

La meta para hoy (ayer), que es el plazo que nos dimos, es de alrededor de cinco mil y algo de unidades guerrilleras que quedarán instaladas en las zonas veredales y en los puntos en esas condiciones: listos para seguir construyendo.

¿Y cuántos faltarían por llegar?

Estaríamos hablando de unos 600, que estamos en el trabajo de resolverlo de aquí al fin de semana.

Precisamente el martes se suspendió el traslado de guerrilleros del Chocó a La Elvira, Cauca, por razones de seguridad, ¿qué pasó?

Sencillamente parecía que había unos retenes y la ONU planteó la necesidad del cumplimiento estricto del protocolo, en el sentido de que la Fuerza Pública debe garantizar la seguridad en las rutas de desplazamiento.

¿Y qué es lo más apremiante para garantizar el bienestar de la guerrillerada en las zonas?

Es que son temas que si uno los pone en una balanza, como que pesan lo mismo y no se contraponen el uno con el otro. Digamos, la salud, no solo de las mujeres embarazadas sino de los niños que han nacido de la paz, hay bastantes menores, niños de la primera infancia que llaman, que están con sus mamás y sus papás guerrilleros y ese es un tema que ya nos preocupa, como el de las embarazas, pero también está el caso de enfermedades que no tienen qué ver con la maternidad y que necesariamente hay que atender. Pero a eso hay que agregarle lo de la alimentación, el tema de la dotación de vestuario, de la construcción de vivienda, en fin, son temas que hay que ir abordando de manera conjunta y paralela.

Una vez todo eso esté normalizado, ¿qué sigue para las Farc en el proceso de paz?

Después de cada paso que se da, viene otro también importante. El tema fundamental ahora es el de la implementación. Digamos que lo inmediato para las unidades guerrilleras es terminar la construcción de los campamentos, y luego todo lo que tiene que ver con la reincorporación, donde hay aspectos fundamentales en los temas de documentación, educación y homologación de saberes.

¿Y cuándo esperan que se empiecen a materializar esas actividades?

Nosotros esperamos que sea de manera inmediata. Por ahí escuchábamos unos planes de la Registraduría y me llamó la atención la cantidad de presupuesto que eso conlleva, pero esa es nuestra realidad. Allí vamos a tener más de seis mil unidades que en su inmensa mayoría no tienen documento de identidad, y eso es muy importante para la homologación y la nivelación de los estudios y lo de la participación en los proyectos productivos que implica la implementación.

Una de las grandes expectativas que tienen los colombianos frente al proceso de paz es la dejación de las armas, ¿cuándo empezarán esa tarea?

Hay un compromiso o un acuerdo en el sentido de que a nosotros no nos interesa quedarnos con las armas, quedarnos abrazados al fusil, nosotros ya tomamos la decisión y la vamos a respetar, así se haya trastocado el cronograma del traslado a las zonas, y son los 180 días acordados para la dejación. Vamos a revisar la forma de la entrega, pero teniendo siempre como meta que se haga en los 180 días.

Es decir que se ratifican en que el 1 de junio ya habrán entregado todas las armas?

Exactamente.

Otro punto del que la opinión pública está pendiente es la entrega de los menores. Se había dicho que una vez estuvieran en las zonas veredales empezaría la salida...

Hay una comisión encargada de eso y lo que ellos han comunicado es lo que usted acaba de decir. Pero no es la entrega de menores, es el segundo término que usted utilizó: la salida, porque esos menores por diferentes razones llegaron a los campamentos de las Farc, pero nunca fue contra su voluntad, entonces es la viabilización de la salida de esos menores, que la Comisión encargada estará trabajando puntualmente para avanzar en ese tema, a partir de la llegada a las zonas y a partir de que se generen las condiciones necesarias para esa salida.