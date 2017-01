Mininterior tiene lista la ponencia de la Justicia Especial para la Paz

Ya está lista la ponencia sobre Justicia Especial para la Paz que se terminó en el Ministerio del Interior tras varias horas de reunión con los ponentes de la iniciativa, pero no todos quedaron satisfechos con la redacción de la misma.

La representante de Alianza Verde, Angélica Lozano, dijo que lo anterior deja abierta la posibilidad de que los guerrilleros puedan participar en política, independientemente de los delitos que hayan cometido, amenos de que un juez establezca lo contrario.

"Lamentablemente no se dice ni 'mu' porque derogan el artículo 67 de la Constitución, del marco para la paz de hace unos años, que dice que solo podrán participar en política después de haber cumplido la pena. Esa es la postura que yo apoyé", dijo al explicar que "se adoptó la forma más irresponsable y fue dejarlo abierto, ambiguo y libre de interpretación de cada juez".



El representante Hernán Penagos, del Partido de La U, afirmó que ese artículo que menciona su homóloga es el que establece que por delitos no se pueda realizar política.

Entonces, por ejemplo, mientras un guerrillero condenado pasa a la Jurisdicción Especial para la Paz su condena se le suspende y en ese tiempo recupera sus derechos políticos, a menos que en la condena de la jurisdicción se le vuelvan a quitar.



"Conforme a los dos actos legislativos que presentaron, en especial el de Jurisdicción Especial para la Paz, estos guerrilleros, sean cabecillas o no, que cometan estos delitos, podrán participar en política, y podrán participar en las elecciones que se vienen para el año 2018", dijo Penagos.



Aunque aclara que aún falta la reglamentación de la participación política de las Farc. Al respecto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la ponencia se encuentra como está en los acuerdos.



"Las Farc va a poder participar en la actividad política, recuerde que ese fue uno de los temas de mayor discusión con los partidarios del No y uno de los temas en los que con toda claridad el presidente Santos le dijo al país y a los colombianos que no se había podido avanzar para establecer limitaciones a esa participación", dijo Cristo.



Frente a los guerrilleros que hayan participado en crímenes de lesa humanidad, "tendrá que definirlo el magistrado en cada caso de acuerdo a las sanciones que le imponga en los crímenes de guerra, en los delitos de lesa humanidad".



Respecto al tratamiento de los militares, afirmó que se unificaron las ponencias con la iniciativa que especificaba el tratamiento de los agentes de Estado, por lo que quedó un capítulo que se refiere entre otras cosas a cómo se va a definir la responsabilidad de mando.