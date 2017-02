Al menos 5400 guerrilleros de las Farc ya están en las zonas veredales

16 guerrilleros del Frente 30 de las Farc llegaron en la tarde de este domingo a la zona veredal de La Elvira, Cauca, tras salir de Buenaventura en las primeras horas del día. La caravana pasó por la capital del Valle acompañada de la Policía y vehículos de las Naciones Unidas.

Fotos: Oswaldo Paéz | El País

Aunque solo este lunes se conocerá un reporte completo de cómo avanzan los movimientos de las Farc a las 26 zonas veredales transitorias de normalización, Zvtn, las cifras preliminares que maneja el Gobierno es que 5400 guerrilleros ya están en estos lugares.

También se sabe que, tras el arribo este domingo de 16 integrantes del Frente 30 a La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, hoy se iniciará el operativo para el desplazamiento de otras 38 unidades del Frente Arturo Ruiz que deberán llegar mañana a ese mismo destino.

De igual forma, en Norte de Santander avanzan los integrantes del frente 33 hacia Caño Indio, la última Zvtn que se concertó entre el Gobierno, las Farc y la comunidad. Allí se recibirá a 598 guerrilleros, de los cuales 268 son subversivos armados y 330 milicianos.

Lo cierto es que los cálculos oficiales indican que falta el movimiento de 800 guerrilleros que estarían ingresando a las zonas en los próximos días.

Mientras tanto, Rodrigo Londoño e Iván Márquez, jefes de las Farc, denunciaron ayer vía Twitter la lentitud de los trabajos y varios problemas que se están registrando en algunas zonas veredales.

“En La Carmelita, Putumayo, no dan abasto los obreros para construir infraestructura; no hay batería, ni acueducto; se ha construido solo una casa de cuatro habitaciones, en el lugar se encuentran 400 guerrilleros”, escribió ‘Timochenko’, y dijo que en Icononzo, Tolima, “no cuenta con baños ni acueductos, madres guerrilleras no cuentan con condiciones dignas para sus hijos e hijas” y que en Llano grande, Antioquia, “madres lactantes se acomodan en camas improvisadas con troncos”.

A su vez, ‘Márquez’ escribió que “no resolver la carencia de baños duchas y otros servicios sanitarios en las #ZonasDePaz es, al menos, una increíble imprevisión” y también tuitió: “El gobierno debe producir un sacudón para agilizar la adecuación de las zonas transitorias de normalización. Qué quiere que hagamos?”.