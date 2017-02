"No habrá más concesiones que las hechas a las Farc": 'Felipe Torres'

El exguerrillero del ELN Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres, designado como gestor de paz en diálogos del Gobierno con esa guerrilla.

Foto: Archivo Colprensa

Carlos Arturo Velandia, conocido como Felipe Torres en los tiempos en que militaba en el ELN, hoy es un investigador de conflictos sociales. En agosto pasado el presidente Santos lo nombró gestor de paz y desde entonces trabaja por y para la paz con esa guerrilla.

¿Por qué Odín Sánchez se convirtió en un punto de honor?

Por la circunstancia en que se dio ese secuestro. No es usual que se dé un ‘cambiazo’; el secuestrado fue inicialmente su hermano Patrocinio, que estaba enfermo. El único camino que le quedaba al ELN era soltarlo o se le moría. Parece que hubo un acuerdo con la familia para reemplazarlo. Fue un hecho bastante exótico que generó un problema de irritación social y mucha presión al Gobierno. Pero este hecho es una muestra de voluntad para iniciar el proceso de paz.

¿Usted sí ve voluntad de paz del ELN?

No me queda la menor duda de la voluntad de paz de las dos partes, de otra manera no se habría logrado iniciar un acuerdo con una agenda que pone en cuestión la guerra, la tenencia de las armas en manos de una organización armada ilegal.

Juan Camilo Restrepo dijo que buscarán acuerdos escalonados en secuestrados, niños en la guerra. ¿Le gusta esa posibilidad?

Creo que es el mejor camino en que las dos partes se obligan a desarrollar un protocolo de actuación y actividades positivas para desescalar el conflicto, como la liberación de secuestrados y de menores reclutados, de desminado humanitario, y se convierten en pequeños acuerdos parciales que generan un gran alivio para la sociedad. Son pasos hacia un cese el fuego bilateral y definitivo.

¿Y cuál debe ser ese primer acuerdo parcial humanitario?

El secuestro, porque es el más punzante, porque hay una gran presión social, de las familias, de la dirigencia, de los medios. El mismo ‘Pablo Beltrán’ ha reconocido que el ELN tiene “poquitos”: es algo muy inquietante, que incomoda a la sociedad y que en cualquier momento podría entrabar la mesa. Recientemente un dirigente ‘eleno’ del Chocó dijo que mientras se adelantan los diálogos se podrían presentar más secuestros. Eso podría reventar la mesa, algo que no desean ni el ELN ni el Gobierno ni la sociedad ni la comunidad internacional. Por eso soy partidario de que el ELN libere a los secuestrados y proscriba el secuestro.

¿Cómo está la cohesión del ELN?

No existe división, existe cohesión orgánica, pero con disenso político interno. Desde el 2002 se comenzó a discutir ponerle fin a la guerra. Es cierto que existen estructuras y grupos locales que no están de acuerdo, pero la mayoría del ELN sí está de acuerdo.

¿Este proceso tiene que ser distinto al de las Farc, como pide ‘Pablo Beltrán’, o tiene cosas que se pueden homologar, como dice Juan C. Restrepo?

Hay que hacer una precisión: en nuestro país hay un solo proceso de paz, único y nacional... pero tocó desarrollarlo en mesas separadas con dos grupos alzados en armas que tienen objetivos comunes, pero intereses diferentes. Con las Farc ya se tienen unos resultados que son muy útiles para la paz del país, pero que también serán muy útiles al momento de tratar temas comunes entre ambas mesas.

Cómo por ejemplo...

La Jurisdicción Especial para la Paz: no es posible tener una JEP exclusiva para el ELN. La que ya se pactó con las Farc es la que tenemos. Quizás el ELN quisiera hacerle modificaciones, pero ya está definida. El Gobierno no le va a hacer al ELN mayores concesiones que las que les hizo a las Farc, y el ELN lo sabe porque eso también está determinado por la correlación de fuerzas en el campo de batalla: el ELN está solo contra el mundo y el Estado tiene 500 mil hombres en armas dispuestos a caerle encima si no quiere resolverlo mediante el diálogo.