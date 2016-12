Gobierno responde a críticas de HRW y niega que haya impunidad con ley de amnistía

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, durante su intervención en el Foro sobre el Fast-Track.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa

El Gobierno Nacional y Congreso de la República salieron al paso, este martes, a las críticas que formuló el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a la ley de amnistía que se tramita en el marco de la llamada vía rápida legislativa para implementar cuanto antes los acuerdos de paz. Lea también: "Ley de amnistía no debe sufrir modificaciones", dice Rodrigo Londoño

En primer lugar, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, sostuvo que “está absolutamente claro que en la ley no va a haber impunidad, que los delitos de lesa humanidad no van a ser amnistiables, los genocidios, los delitos sexuales, no serán amnistiables”.

Sus declaraciones las dio en el marco de un foro que organizó el Senado de la República sobre el fast track y la forma en que se tramitarán las normas durante sus seis meses de vigencia.

En cuanto a la libertad condicional a la que se verán favorecidos quienes se acojan a la ley, Londoño sostuvo que “está claro que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad irán a las zonas veredales”.

El senador ponente del proyecto, Armando Benedetti, manifestó que en el artículo 52 se precisa que los agentes del Estado podrán tener prisión domiliciliaria si han cumplido los cinco años de pena y si no los llevan deberán estar en una guarnición militar.

Benedetti, insistió, que estos beneficios jurídicos no serán para los delitos de lesa humanidad.

Los delitos de 'falsos positivos' van a ser investigados en el Tribunal Especial de Paz y seguramente en la ley que se tramite en donde se regulará esa jurisdicción y ellos seguirán siendo juzgados.

La ONG de derechos humanos cuestionó el alcance de la Justicia Transicional, porque con la misma se favorecerá a los militares a quienes se les dará, según HRW, impunidad. “Esta es una justicia de transición, precisamente no solamente en el conflicto colombiano sino en todos los conflictos del mundo ha existido una justicia trancisional en donde por un periodo limitado se juzga todos esos crímentes, es obvio que así sea en la terminación de nuestro conflicto armado”, declaró el ministro Londoño.

El Ministro de Justicia también precisó que “este es un sistema en donde habrá una Comisión de la Verdad, una unidad de búsqueda de las víctimas, se busca una pena restaurativa, se busca la verdad”.

Frente al tema de los cambios de la ley que han sido cuestionados por las Farc, Benedetti reconoció que esas modificaciones no estaban en lo pactado, pero sí buscan que se precise el alcance del tema de los agentes del Estado.

Un cambio más que hay en la ponencia es el referente a que se certifica que sí se hizo la refrendación del nuevo acuerdo. Igualmente se indica en el articulado que las víctimas tienen prelación en todo este proceso de la justicia especial.

El texto de la ponencia para segundo debate ya fue radicado, y en la tarde de este martes las plenarias de Senado y Cámara anunciarán para este miércoles la votación del articulado.