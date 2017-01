Farc retiran a verificadores de Conejo, en La Guajira, tras salida de miembros de la ONU

Campamento de preagrupamiento de las Farc en las selvas de Colombia.

Las Farc anunciaron el retiro de sus verificadores en Conejo, La Guajira, tras el despido de los miembros de la ONU que participaron en la fiesta de Año Nuevo en la zona de preagrupamiento de guerrilleros, que se estableció en ese lugar como parte del proceso de desmovilización.

En el comunicado emitido por el estado mayor del bloque Martín Caballero, se asegura que la decisión se toma "hasta tanto la ONU no clarifique el despido de su personal bajo el argumento de ser un hecho inapropiado y hostil el acto de compartir e integrarse con las comunidades, los guerrilleros y sus familiares".

Asimismo, las Farc manifestaron que "hacerle caso a un fragmento de video apócrifo descontextualizado donde se cataloga a las FARC-EP de terroristas es altamente ofensivo para todos los asistentes a ese acto".

La polémica comenzó hace unos días cuando se conoció el video de la celebración del 31 de diciembre del 2016, en el que se puede observar a dos miembros de la misión de la ONU con sus respectivos chalecos, bailando con algunas guerrilleras.

Señores @MisionONUCol su connivencia y contubernio con FARC es un insulto a las víctimas.

REVICTIMIZA!pic.twitter.com/DjWg8nqkz7 — Jaime A Restrepo R (@_El_Patriota) 2 de enero de 2017

En un comunicado, la ONU reiteró su determinación "de verificar con total imparcialidad los compromisos de las partes sobre el cese el fuego y de hostilidades y la dejación de armas" y desaprobó el comportamiento de sus observadores.

Por ello, tomó la decisión de separar del cargo a tres observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directo.

El hecho también fue cuestionado por algunos sectores políticos.

Fue el caso de la representante María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien señaló que "es una vergüenza eso que pasó, la ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido”.

Por su parte, el presidente del Partido de La U, Armando Benedetti, aseguró que hechos como el retratado en el video no deben pasar durante el proceso de desmovilización, pero criticó que la oposición use las redes sociales para fines políticos.

Indicó que el hecho no debe pasar de allí. “Tampoco para que de ahí se desprenda una diatriba de los de el No o los del nunca. Bailar no tiene nada de malo y menos en el Caribe”, añadió.



La senadora del partido Conservador, Nidia Marcela Osorio, concuerda en que lo ocurrido no debería “afectar el proceso de implementación”.