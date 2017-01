"Las Farc deben dejar de tomar el pelo con la entrega de los menores": De la Calle

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc.

El jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto de La Calle, le dijo este martes a dicha guerrilla que deje de tomar el pelo con la entrega de los menores que tienen reclutados

"Es hora de resolver eso. Se trata de cumplir y no hay excusa para no hacerlo. Me parece que han habido anuncios parciales y me parece que es un tema que a estas alturas debemos cancelar como discusión pública", puntualizó De la Calle.

Tras las declaraciones del jefe negociador del Gobierno en Bogotá, desde Caldono, Cauca, alias Pablo Catatumbo aseguró que la entrega no se ha hecho en su totalidad porque las partes acordaron crear una comisión para iniciar el proceso de entrega de menores.

“No se está mamando gallo, hay una comisión que por parte del gobierno la encabeza Sergio Jaramillo y por las Farc, Pastor Alape, y están trabajando en llegar a un acuerdo para dar solución a ese problema“, dijo Catatumbo.

El 15 de mayo de 2016 el Gobierno y las Farc lograron un pacto para sacar a todos los menores de 15 años de las filas guerrilleras y facilitar su reintegración a la vida civil, lo cual quedó consignado en el acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre en Bogotá.

La primera entrega de menores se dio el 10 septiembre de 2016 al Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, que recibió a los primeros ocho menores y posteriormente se dio la entrega de otros cinco.

No obstante, no se han realizado más reintegraciones de menores desde entonces.



Hasta el momento no existe una estimación oficial de cuántos menores de edad tienen las Farc como guerrilleros, pero en mayo de 2016 el jefe negociador de esa guerrilla, alias "Iván Márquez", cifró en 21 los menores de 15 años que en ese momento estaban en sus campamentos.



Sin embargo, el Gobierno elevó a 170 el número de menores que hacen parte de esa guerrilla.