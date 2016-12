No existen indicios sobre actos inapropiados de las Farc en Antioquia: Mecanismo de verificación

Hermanos Uribe Noguera no aceptaron cargos en caso de Yuliana Samboní

La audiencia a los hermanos de Rafael Uribe Noguera se realiza a puerta cerrada desde las 6:00 a.m. de este viernes en Paloquemao. Fiscal del caso no pidió al juez de garantías que dictara medida de restricción para que no puedan salir del país.