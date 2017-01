ELN dará primeras indicaciones de liberación de Odín Sánchez este sábado

El excongresista Odín Sánchez se entregó al ELN en canje por su hermano, Patrocinio Sánchez, quien fue gobernador del Chocó. Foto: Elpais.com.co | AFP

El ELN señaló que este sábado se empieza con el proceso para la liberación del excongresista chocoano Odín Sánchez, compromiso para iniciar la fase pública de negociaciones con el Gobierno en Ecuador. Lea también: ELN liberará a Odín Sánchez el 2 de febrero; el 7 inicia negociación pública

Así lo indicó en entrevista con Radio Nacional y por medio de la cuenta oficial de Twitter del ELN, alias Pablo Beltrán, el jefe negociador de la delegación.

Este sábado entregaremos unas primeras indicaciones para que se inicien acciones para la liberación de Odín - Cte Pablo Beltrán — ELN RANPAL (@ELN_RANPAL) 25 de enero de 2017

Según lo acordado con el Gobierno Nacional, la liberación del excongresista se debe dar el próximo 2 de febrero para que el día 7 del mismo mes comience formalmente la negociación en Ecuador.

El líder guerrillero afirmó también que durante la negociación no permitirán que la participación social, que es la principal característica de la agenda pactada, "se convierta en algo decorativo".

Además, señaló, "El ELN no recluta, no hace redadas para llevar gente a la guerra. El ELN no obliga a nadie a ingresar, ni tiene a nadie obligado en las filas".

Alias 'Pablo Beltrán', también hizo mención de una problemática que el Gobierno Nacional ha reconocido sobre el intento de las organizaciones criminales para apoderarse de las zonas en las que se encontraba las Farc.

"De donde las @FARC_EPueblo se están retirando, las comunidades nos llaman porque los narcoparamilitares los están amenazando", afirmó.