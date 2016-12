ELN reveló prueba de supervivencia del excongresista Odín Sánchez

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, reveló en la mañana de este sábado un video en el que se ve al dirigente político secuestrado Odín Sánchez Montes de Oca hablando sobre el proceso de paz con ese grupo guerrillero.

El video subido a Youtube y divulgado por las redes sociales de dicha guerrilla fue grabado en algún lugar de las selvas del Chocó el pasado 10 de noviembre y constituye una nueva prueba de su supervivencia.

Lea también: Proceso con el ELN queda suspendido hasta enero

Sánchez, quien está secuestrado desde abril de 2016 cuando tras canjearse por su hermano Patrocinio, aparece en una zona selvática con un pantalón de sudadera, una camiseta manda larga y barba.

“Deseo desde lo más profundo de esta selva enviar un saludo fraterno a mis familiares, a mi hija, a Lucero, y a todos mis hermanos que los quiero mucho”, dijo.

“No tengo otra cosa que decir frente a la firmeza con que inicialmente habló el presidente Santos. He tenido la oportunidad de escuchar extractos de lo que fueron los acuerdos iniciales y hoy me pregunto quién tiene la razón”, señaló.

De acuerdo con el pronunciamiento de Sánchez, quien aparece rodeado de hombres armados, serían los países garantes los que tendrían que aclarar quién dice la verdad sobre su liberación.

“Me parece muy extraño que ante una exigencia de mi liberación, el grupo que hoy me tiene no haya sido voluntarioso para acceder a ella. Pero fijándome en aquellos extractos veo que hay condiciones que no se han cumplido y aspiro que el Gobierno Nacional, con ayuda de los países garantes, superen el impasse que se ha presentado por la desinteligencia en la que se encuentran los dos bandos”, dijo.