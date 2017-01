Debate de la Jurisdicción Especial para la Paz inicia este miércoles

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa Archivo

Este miércoles iniciará el debate de la ponencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes desde las 8 de la mañana dado a que ya se radicó el documento. Lea también: Mininterior tiene lista la ponencia de la Justicia Especial para la Paz

Los representantes tendrán que evaluar la ponencia realizada en compañía del Gobierno Nacional y con la que se espera, se cumpla eficazmente lo pactado con las Farc en La Habana. Tendrán que revisar entre otras cosas, la posibilidad de que se deje a libre interpretación la participación política o no, de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Por ejemplo, el artículo 17 que especifica: “La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Así como la derogación de la prohibición que establece que quienes hayan sido condenados puedan participar en política.

La iniciativa tiene siete capítulos: el primero sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; el segundo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el tercero sobre la Jurisdicción Especial para la Paz; el cuarto sobre la Reparación Integral en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reperación y No Repetición; el quinto es sobre la prohibición de extradición; el sexto la participación en política; y el séptimo determina todo el tratamiento que tendrán los miembros de la Fuerza Pública si se acogen a esta jurisdicción.

En esta discusión también harán presencia los miembros de la agrupación política que surgió de los acuerdos de paz, Voces de Paz.

Acelerarán nombramiento de magistrados

Mientras se hizo la radicación y el anuncio del debate para este miércoles en el Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia de la Justicia Especial para la Paz y la creación inédita que tuvo en el mundo, dado a que las dos partes se unieron para hacerla posible.

Pero también afirmó que acelerarán la elección de los magistrados que compondrán esta jurisdicción para estar listos cuando se dé la aprobación de la misma en el legislativo.

“Dentro de ese esquema, lo que se comienza a discutir en el Congreso es fundamental, ya la conformación de esa jurisdicción especial. El nombramiento de los magistrados ya se ha solicitado a aquellos organismos que están encargados de escoger a las personas que van a escoger a los magistrados, ya ese proceso está en marcha y vamos acelerando eso para ir ganando tiempo”, dijo el jefe de Estado.