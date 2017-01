Debate: ¿cumplirán las Farc con la entrega de menores de edad?

Elpaís.com.co l AFP

Este jueves se activó el protocolo para el regreso de un grupo de niños y adolescentes que están en poder de las Farc. La decisión se conoció luego del rifirrafe entre el Gobierno y la guerrilla, y la pesca en río revuelto de varios congresistas, por la tardanza en la entrega de los menores.

Aunque el comunicado del Consejo Nacional de Reincorporación no fija una fecha ni cuántos menores serán, se conoció que el retorno de los menores se daría el 31 de enero: “Se definieron diez lugares transitorios de acogida a donde llegarán los menores y donde se realizará el diagnóstico y revisión de su situación e iniciará el proceso de restablecimiento de Derechos por parte del Estado”, precisó el comunicado.

La noticia llega justo después de que los senadores Mauricio Lizcano (presidente de la Corporación) y Claudia López (precandidata presidencial de la Alianza Verde) lanzaran un ultimátum al Gobierno y a las Farc: cumplen o se suspenden las iniciativas para implementar los acuerdos de paz.

Ayer, Sergio Jaramillo, alto Comisionado de Paz, dijo que si el proceso de reintegración de los menores no se ha dado no es por incumpliento del Gobierno o porque falte acordar algo, sino porque las Farc no han querido.

“Eso que dice Pastor Alape sobre las condiciones penitenciarias es básicamente una burla”, afirmó el comisionado, y explicó que los niños están en lugares parecidos a fincas rodeadas de naturaleza, que son administradas por la Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Mientras que el presidente Juan Manuel Santos exigió que “¡todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya!, como acordamos el año pasado”.

El lunes, Alape, encargado de este proceso en las Farc, denunció que los 13 menores que fueron entregados en septiembre están en condiciones “casi que carcelarias”. Sin embargo, Lizcano aseguró que esa es “una excusa barata”.

Reveló que en dos semanas se entregará el resultado de un informe que precisará cuáles son los niños reclutados por las Farc, cuántos son y dónde están y en caso de que el resultado no sea favorable, “se tomarán medidas”.

La representante a la Cámara, Ángela Robledo, integrante de la Comisión de Paz, aseguró que es “normal” que la guerrilla esté preocupada por los menores de edad, al fin de cuentas “compartieron con ellos muchos años”. Además, le reclamó a Lizcano por la presión que está ejerciendo sobre el cumplimiento de los acuerdos: “Yo quisiera saber a quién le está haciendo el mandado Lizcano”.

Respuesta El alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, se refirió a la propuesta del senador Álvaro Uribe de frenar el trámite legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta que las Farc entreguen a todos los menores de edad: “Me parece que esta no es una buena estrategia. Porque si nos ponemos cada uno a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para obligar al otro, lo que vamos a hacer es incumplir el acuerdo y eso no le conviene a nadie. El Gobierno va a seguir cumpliendo con sus compromisos y espera que las Farc hagan lo propio”.

"No vamos a permitir que las Farc nos enreden”

Mauricio Lizcano, presidente del Senado.

Foto: Colprensa ¿Cree que las Farc cumplirán con la entrega de menores de edad en febrero?

Con las Farc es mejor ver para creer. Lo que esperamos es que presenten un plan serio sobre todos los niños que tienen en su poder, porque la entrega no puede ser a cuenta gotas.

¿Qué piensa de que sea precisamente Pastor Alape, cabecilla de las Farc, quien denuncie malos tratos a los niños que fueron entregados en septiembre al Gobierno?

Esa es una excusa barata. Le puedo asegurar que los niños han sido mejor tratados en Bienestar Familiar que durante todos los años que estuvieron en poder de las Farc. El país no les cree y estamos esperando una entrega inmediata de los niños. Yo no creo que en las Farc hayan once mil menores de edad como han dicho algunos opositores al proceso de paz, pero si hay más de 20.

Ni las zonas veredales ni la entrega de niños. ¿Este es un mal precedente para los acuerdos?

Siento que las Farc están sacando excusas para cumplir los acuerdos. Este tiene que ser un pulso en el que el país gane, porque sino, cómo vamos a exigirles que cumplan el resto de los acuerdos ¿qué podemos esperar de la entrega de armas? El Congreso está alerta porque las Farc tienen que honrar los acuerdos. Lo importante no es lo que está escrito, sino qué pasa en la realidad.

Nosotros hemos ayudado inmensamente en este proceso de paz, creemos que es lo mejor para Colombia, pero no vamos a permitir que las Farc nos vayan a enredar.

¿Cuál es el ultimátum si no entregan los niños en febrero?

Una subcomisión del Congreso se va a desplazar con las Farc y el Gobierno, la comunidad internacional, Bienestar Familiar, Naciones Unidas, la Fiscalía y vamos a presentar un informe en dos semanas. Tendremos que identificar cuántos niños hay, dónde están, quiénes son, cuándo los van a entregar. Si ese informe es satisfactorio, cumplimos con la tarea de legislar, de lo contrario tomaremos otras medidas.

¿Se frenarán las iniciativas de paz?

Hay que esperar el resultado de la subcomisión, darles la oportunidad a las Farc porque hay que ser conscientes de que las cosas se hagan, no que se destruyan. Estamos enviando unos mensajes, poniéndonos firmes, pidiéndoles que cumplan y esperemos que esto tenga un resultado.

La congresista Ángela Robledo pregunta usted a quién le está haciendo el favor con esa presión

Le estamos haciendo un favor a los colombianos, a los niños y a este país que es al que le servimos.

"Lizcano no tiene ningún derecho a chantajear la paz”

Ángela Robledo, representante de Alianza Verde.

Elpaís.com.co l Colprensa ¿Se hará realidad la entrega de menores de edad en febrero?

Las Farc tienen que cumplir. Si bien hay que hacerle una exigencia a las Farc sobre la entrega de los niños que fueron reclutados, también hay que decir que la actitud de Lizcano es chantajista frente al acuerdo de paz. ¿A quién le está haciendo el favor?

La guerrilla tiene que cumplir en febrero. Es una obligación, pero el gobierno también tiene que cumplir con el conjunto de acuerdos.

¿Qué piensa usted de la propuesta de suspender los proyectos relacionados con la implementación de la paz?

El senador Mauricio Lizcano no tiene ningún derecho de chantajear el trámite del proyecto con una solicitud como esa, cuando nunca le he escuchado una preocupación suya sobre miles de niños que se mueren en Colombia de distintas maneras.

Pero no solo Lizcano hizo la propuesta, también la senadora Clauda López. ¿Usted cree que esta es una manera de hacer campaña para las próximas elecciones?

Claro que sí, ya empieza a hacer parte de las propuestas electorales, buscando votos por todas partes y este chantaje a las Farc se puede convertir en un factor delicado y preocupante para la implementación de los acuerdos. Hoy Lizcano dice eso, mañana puede decir que no convoca a las discusiones en el Senado porque no se cumplió esto o lo otro.

Para algunos sectores es contraproducente que sea Pastor Alape quien denuncie malos tratos a los menores. ¿Usted cómo lo ve?

Las Farc tienen toda la razón en estar preocupadas. Ellos estuvieron muchos años con esos niños, es totalmente válida su preocupación. Yo que he trabajado con el Icbf durante muchos años, sé que este proceso no se puede institucionalizar porque las instituciones del Estado tienen muchas dificultades.

Creo que está bien que las Farc le hagan seguimientos a las condiciones de los menores que van entregando, pero también se les debe exigir la pronta entrega.

A su juicio, ¿cuál debe ser la manera de presionar a las Farc y al Gobierno para que cumplan los acuerdos pactados?

La presión de la sociedad civil es muy importante. Está la palabra de lado y lado, y hay una confianza que hasta ahora no se ha roto. El Gobierno debe mantenerse firme como lo hizo durante los cinco años de negociación y la guerrilla debe hacer lo propio. Esa confianza tiene que seguirse construyendo con la entrega de los menores de edad, porque además, es algo que está pidiendo Colombia.

Todos queremos que los niños salgan de la guerra, de la pobreza, de la falta de oportunidades, del hambre que sufren en La Guajira, el Chocó y muchos lugares del país y de políticas que no les dan la posibilidad de vivir y crecer con proyectos de vida viables, pero el chantaje no es la manera.