"Como fuerza pública estamos también con la paz": militar liberado por el ELN

El soldado del Ejército Nacional Fredy Moreno Mahecha, quien fue liberado por el ELN este lunes en la mañana, ya se encuentra en el Hospital Militar en Bogotá.

Al uniformado se le practicarán exámenes médicos y se espera que el Hospital Militar entregue el primer parte médico el martes.

Tras su liberación en Arauca, el soldado Moreno narró que estaba desplazándose hacia Arauca, de civil, cuando a la altura de La Esmeralda fue interceptado por los guerrilleros.

El soldado dijo que su liberación fue un gesto por parte del ELN. “Como Fuerza Pública estamos también con la paz. Dios quiera, y todas las partes lo den, que se de esta diferencia de ideas o lucha social más bien por el diálogo y no por las armas”, dijo.

Moreno Mahecha señaló que no fue maltratado. “Me decían ‘coma que no lo vamos a matar. Vamos a entregarlo con todos los protocolos’. Pero obviamente uno no termina con la incertidumbre y uno piensa en el sufrimiento de la familia”, explicó.

El uniformado manifestó que espera que la salud de su mamá no se haya deteriorado por su secuestro y que si el Ejército decide mantenerlo en Arauca, así lo hará. Igualmente, agregó que el ELN le decía que no querían ser considerados como terroristas.

En un comunicado, el Ejército Nacional celebró el regreso del solado Moreno y anunció una investigación sobre las circunstancias que rodearon su secuestro.

“Esta situación que mantuvo en vilo y en angustia a la familia Moreno Mahecha, a la Institución y al país no puede volver a suceder. Haremos las correcciones a las posibles falencias en las que se haya podido incurrir, tras los resultados que arrojen las investigaciones”, dice el comunicado.

Moreno Mahecha fue entregado este lunes en zona rural del departamento de Arauca a un equipo conformado por delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y miembros de la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica.

El jefe de la Delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, señaló que: "confiamos en que estos gestos refuercen la confianza entre el Gobierno colombiano y el ELN ante el inminente inicio de la fase pública de conversaciones en Quito. Creemos que los problemas humanitarios vigentes deben ser protagonistas en sus discusiones".