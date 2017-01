Aumentan tensiones entre el Gobierno y el ELN por inicio de fase pública de conversaciones

El excongresista Odín Sánchez se entregó al ELN en canje por su hermano, Patrocinio Sánchez, quien fue gobernador del Chocó.

Foto: Captura de video en Youtube

Crecen las tensiones entre el Gobierno y el ELN y el inicio de la fase pública formal de conversaciones entre las partes aún está en veremos.

Con una oleada de trinos, el ELN rechazó la exigencia que hizo este martes el presidente Juan Manuel Santos a esa guerrilla de liberar a todos los secuestrados en su poder e insiste en que las retenciones "son acciones políticas y económicas".

Las retenciones son acciones políticas y económicas ejecutadas por el ELN a algunas personas que aunque civiles, forman parte del conflicto. — ELN_RANPAL (@ELN_RANPALcolom) 4 de enero de 2017

“Colombia no quiere hablar de secuestro nunca más”, agregó el mandatario de los colombianos.

Santos se pronunció ante las últimas declaraciones de ese grupo armado ilegal en las que reitera que Odín Sánchez Montes de Oca es un preso político y no un secuestrado.

En sus trinos, el ELN justifica la práctica del secuestro indicando que los beneficios obtenidos son para "financiar la rebelión".

Los beneficios económicos obtenidos de una retención, son centralizados al ELN y son por consiguiente utilizados para financiar la rebelión — ELN_RANPAL (@ELN_RANPALcolom) 4 de enero de 2017

El ELN también retiene a quienes se dedican a la extracción indebida de recursos naturales o al manejo corrupto de los bienes del Estado. — ELN_RANPAL (@ELN_RANPALcolom) 4 de enero de 2017

La guerrilla insistió en el indulto como gesto previo para avanzar en la mesa de diálogos.

Las liberaciones y los indultos pactados, deben ser previos y ocurrir como gesto de voluntad política de las Partes según lo acordado. — ELN_RANPAL (@ELN_RANPALcolom) 4 de enero de 2017

Consideraciones de fondo sobre la naturaleza y alcance del delito político y sus conexos, son temas de la Fase pública de conversaciones. — ELN_RANPAL (@ELN_RANPALcolom) 4 de enero de 2017

Insistió también en iniciar cuanto antes la fase pública de conversaciones con la participación de la ciudadanía en la definición de la agenda que debe ponerse sobre la mesa.

En respuesta, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, indicó que el próximo 10 de enero habrá una reunión en Quito, Ecuador, para continuar con las conversaciones exploratorias y revisar si están dadas las condiciones para inaugurar formalmente la mesa de diálogos.

"De parte del Gobierno las condiciones para comenzar son claras, debe haber la liberación de Odín Sánchez previamente", dijo Restrepo en entrevista con Blu radio.

También aclaró que los candidatos a indultos deben cumplir con los requisitos de la ley colombiana, "que no permite indultar a cualquier persona sino aquellos que tengan inculpaciones por delitos políticos y conexos. Si esos dos escollos se superan podemos sentarnos a dialogar formalmente en Quito a mediados de enero".

El ELN pide el indulto de dos de sus combatientes presos.

Por su parte, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien ha apoyado este proceso, considera que hay voluntad de sentarse en la mesa de negociaciones pero "debe haber un replanteamiento para no seguir insistiendo en las mismas cosas y se de un horizonte más amplio a esa negociación con el ELN, que ahora lo exige el tema interno de la paz en Colombia que es muy vulnerable".

A través de Blu Radio, Indicó que hay que 'desodinizar' este tema de los diálogos del ELN y el Gobierno: "En mala hora se personalizó este asunto".

Según dijo Monseñor a la cadena radial, "el Gobierno debe volverse práctico con el ELN, no hay una autoridad firme que dialogue con el ELN. No que sea exigente sino que sepa muy bien para donde conducir esto y tenga capacidad ejecutiva. Y El ELN necesita que no se manden mensajes equivocados y sean sólidos en su planteamiento".

Añadió que como mediador ha sido difícil sentarse a hablar con las partes al mismo tiempo: "Nosotros no podemos dirigir el proceso (no tenemos el tiempo ni posibilidades), llevo un año y medio ayudando en el proceso de la mesa, pero nunca nos han permitido tener una reunión, a la comision de obispos y a mi, con las dos partes directamente. Siempre nos reúnen una de las dos partes solos".

En Caracol radio, monseñor Monsalve dijo que la mesa "cada día se enreda más", porque "no se previó claramente y explícitamente el tema del secuestro y eso es una bomba que vuelve en mil pedazos cualquier intento de diálogo".

Sugirió que la mesa de diálogos con el ELN se traiga para Colombia así como "ya se trajo a las Farc de La Habana a Colombia".

Es necesario, dijo a la cadena radial, que "no nos estemos exponiedo a ese factor de inestabilidad externa y conflictos que se van a agudizar con el Gobierno de Trump este año y todas las circunstancias de la paz regional e internacional; se debe buscar esa unidad que necesita Colombia".