"Zuluaga debe responder sobre relación con Odebrecht": Iván Duque

Iván Duque, senador del Centro Democrático.

Elpais.com.co|Colprensa

El senador Iván Duque, precandidato presidencial por el Centro Democrático a las elecciones de 2018, habló este viernes sobre el escándalo provocado alrededor de la presunta financiación de la firma contratista Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga a las presidenciales de 2014, y pidió que las autoridades investiguen el asunto.

El pasado martes, el brasilero 'Duda' Mendonça declaró a la Fiscalía de su país que Odebrecht le habría pagado 4,3 millones de dólares por asesorar la campaña de Zuluaga. Este último, horas después, negó públicamente su relación con esa firma y argumentó que contrató directamente a 'Duda' por una suma cercana a los 1,3 millones de dólares.

El senador Duque aceptó este viernes que participó en una de las reuniones entre la campaña de Zuluaga y 'Duda', realizada en Sao Paulo, pero aseveró que nunca supo de la presunta financiación de Odebrecht.

"Participé en la reunión donde ellos (Óscar Iván Zuluaga y su hijo) conocieron al señor Duda Mendonça, ahí el señor asesor hace su presentación con su equipo de su experiencia de campañas políticas, pero en esa reunión no se habló de ofertas económicas", dijo Duque en diálogo con Blu Radio.

Además, el senador aseguró que no tiene ningún vínculo con la contratista brasilera investigada por corrupción en varios países de Lationamérica. "No conozco a nadie de Odebrecht, no me he reunido con ellos y en esa reunión (la de 2014) nadie habló de Odebrecht", añadió.

Duque se unió también a la petición de Luis Carlos Restrepo y Álvaro Uribe, para que los posibles nexos de Zuluaga y Odebrecht sean esclarecidos.

"Lo que es importante es que se averigüe qué pasó en las otras conversaciones, donde se habló de contratación, en las cuales yo no participé, y donde fue el propio Zuluaga quien se encargó de esos temas", dijo al mismo medio.

Y puntualizó que "no tengo la más remota idea de quién financió y quien contrató, Zuluaga es el único que debe responder".

Por ahora, la Fiscalía colombiana sólo se ha referido al tema para decir que revisaría las declaraciones del señor Mendonça a las autoridades brasileras.

Se esperaría que en los próximos días se conozcan más detalles de este caso, mientras que se augura un panorama difícil para las intenciones de Óscar Iván Zuluaga de lanzar su precandidatura a las elecciones de 2018.