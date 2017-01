Vargas Lleras le dice al senador Robledo que no genere suspicacias en caso Odebrecht

Vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Elpaís.com.co l Colprensa

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, emitió un comunicado tras las declaraciones del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo quien pidió que se investigue al alto funcionario por un supuesto préstamo del Banco Agrario de Colombia a la firma brasileña Odebrecht.

El congresista afirmó este miércoles que el Banco Agrario le habría dado un préstamo por 120 mil millones de pesos a Odebrecht cuando la empresa ya estaba en causa de disolución por parte de la Superintendencia de Sociedades y mencionó a Vargas Lleras. Lea también: Senador Robledo denuncia que Banco Agrario hizo préstamos irregulares a Odebrecht

“Nos han dicho que Vargas Lleras lo sabe todo en esta materia de infraestructura, que no se le escapa nada. Le pregunto: ¿Doctor Vargas Lleras, no sabía que Odebrecht no era capaz de financiar esa obra? ¿Se dio cuenta o no? Eso era la comidilla de la época”.

El Vicepresidente le respondió: “Se equivoca el senador Jorge Enrique Robledo al generar suspicacias sobre mi nombre por un hecho en el que nunca intervine y con el cual nada tengo que ver. Pero acierta en pedir explicaciones que todos esperamos se conozcan con prontitud”.

En el comunicado afirma que nunca fue su función, ni ha intervenido en las relaciones de compañías del sector del transporte con el sistema financiero, “Mucho menos frente a un banco adscrito al sector agrícola”.

Dijo que esa es una explicación que debe dar Francisco Solado, Gerente del Banco Agrario para esa época y los miembros de la Junta directiva.

Y agregó: “Sí resultará muy útil, y también oportuno, que todos podamos saber por qué el Banco Agrario otorgó ese crédito: ¿Bajo qué condiciones financieras? ¿Qué garantías ofreció? ¿Por qué se hizo antes de que Navelena alcanzara el cierre financiero? y ¿qué funcionario, de cualquier nivel, si es que esto ocurrió, intervino, solicitó o impulsó la aprobación de dicho crédito?”.