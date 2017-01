Senador Name dice que atenderá cualquier llamado de la justicia por caso Odebrecht

José David Name, senador partido de la U.

Colprensa/ El País.com.co

El senador José David Name, quien ha sido nombrado como otro de los presuntos implicados del caso Odebrecht porque al parecer habría recibido sobornos en el contrato de la vía Ocaña - Gamarra, emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones hechas en su contra.

“De manera irresponsable e inescrupulosa y sin que mediara una consulta previa a la fuente acerca de su calumniosa versión informativa, una periodista de cadena radial me involucra en un funesto episodio legal al relacionarme con un señor de apellido Bula que jamás he conocido en mi vida”, manifestó Name.

Leer: Caso Odebrecht ya deja dos capturados en Colombia

En la misiva, afirma que atenderá cualquier llamado que la haga la justicia y resaltó que ha sido uno de los grandes críticos de la empresa brasileña.

“He sido un persistente crítico de todas las maniobras relacionadas con la multinacional Odebrecht en Colombia y desde que se conoció el encarcelamiento de su principal ejecutivo en Brasil he solicitado que se investiguen a fondo todas sus ramificaciones en el país”, dijo.

Así mismo, el expresidente del Congreso aseguró que no le extraña que lo involucren en esta “cacería de brujas” por las posiciones que ha tenido frente a distintos temas de la actualidad nacional, y que se siente tranquilo: “toda mi información es abierta al público y acudiré a la autoridad competente tan pronto sea necesario para responder ante lo que se quiera preguntar”.