Óscar Iván Zuluaga dice que es precandidato para elecciones de 2018

Óscar Iván Zuluaga.

Hroy Chávez l El País

El dirigente opositor, Óscar Iván Zuluaga, confirmó este martes que es precandidato para las elecciones presidenciales de 2018, pero que su principal objetivo en el camino a los comicios será lograr que las fuerzas del No presenten un único candidato.



"No, no es demasiado pronto, hay que tener tiempo para las internas", dijo Zuluaga en una entrevista con la agencia EFE en Miami (EE.UU.), donde Zuluaga tiene una oficina.

Zuluaga espera convencer al expresidente Andrés Pastrana y a Marta Lucía Ramírez, ambos conservadores, y a los dirigentes de las otras fuerzas que defendieron decir el No de la necesidad de unirse en torno a un solo candidato.



"Es la única opción para defender el país y salvar la democracia", subrayó Zuluaga, quien como candidato del Centro Democrático ganó la primera vuelta de las presidenciales de 2014, pero fue derrotado por Juan Manuel Santos en la segunda contienda.



El No triunfó en el plebiscito sobre los acuerdos de paz por lo que el Gobierno debió hacer algunas reformas a los textos, las cuales fueron adoptadas sin someterlas a consulta de la población.



Pese a ello, los contrarios a los acuerdos de paz, vencedores del plebiscito, no han bajado la guardia, según Zuluaga, y la "sociedad colombiana está activa y expectante".



El siguiente paso, dijo, debe ser la celebración de un referendo revocatorio una vez que el Legislativo apruebe la justicia especial, que es el "corazón de la impunidad".



"Si se cae eso, cae todo el proceso", señaló.



De acuerdo con Zuluaga, al tratarse de un acto legislativo, constitucionalmente cabe el referéndum. Solo se necesita reunir las firmas necesarias en el plazo previsto (seis meses desde la aprobación) y que la Registraduría avale las firmas para convocarlo.



Si no se hizo en diciembre con el acto legislativo que aprobó "la vía rápida" (fast track) para el trámite de los acuerdos de paz fue porque no hubo tiempo, pero con la justicia especial hay tiempo para prepararse", dijo.



Zuluaga, que fue senador y luego ministro de Hacienda de 2007 a 2010, con Álvaro Uribe como presidente, aseguró que el país atraviesa por uno de sus "peores momentos" desde el punto de vista político, económico y del control de drogas.



El presidente Santos va a dejar Colombia "inundada de cocaína", subrayó y mencionó que el Gobierno ha reconocido que hay sembradas 220.000 hectáreas con coca, lo que equivale a 800 toneladas de cocaína.



En 1998, cuando se inició el Plan Colombia, eran 180.000 hectáreas y en 2010 cuando terminó el Gobierno de Uribe eran 40.000 ó 45.000, pero luego el Gobierno de Santos bajó la guardia para negociar en La Habana, agregó.



Zuluaga subrayó que 800 toneladas de cocaína equivalen a 24.000 millones de dólares, de los cuales al menos un 20 % va a las estructuras que manejan el narcotráfico en Colombia.



Según el Gobierno colombiano, hay 230 miembros de las Farc que no se han desmovilizado pese a los acuerdos de Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, "pero sabemos que son muchos más".



El panorama se completa con 3.500 bandas criminales, según datos de la Fiscalía, y 4.000 hombres armados del ELN.



Zuluaga mencionó el hecho de que las Farc solo hayan devuelto a 13 niños incorporados a sus filas cuando la Fiscalía reconoce 11.500 casos de menores reclutados y que haya 607 casos de secuestrados por la guerrilla de los que sus familiares no saben nada.



En cuanto a la economía opinó que el panorama es negativo y mencionó como ejemplos el aumento de los impuestos y la reducción de las reservas de petróleo del país, de quince años con Uribe a cinco con Santos.



En política su análisis también es negativo. "Santos se ha llevado por delante todo el ordenamiento republicano de 200 años", la separación de poderes incluida, afirmó.



Por todo ello, Zuluaga se mostró convencido de que la oposición ganará las elecciones de 2018 y refiriéndose a Santos, cuya popularidad es de un 21 %, afirmó: ¡De qué le sirve ganar el Premio Nobel, si los colombianos no lo quieren!".