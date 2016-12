Novartis rechaza que Minsalud fijara precio del Glivec e impondrá acción de nulidad

Glivec, medicamento de La farmacéutica Novartis.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa

La farmacéutica suiza Novartis informó este miércoles que impondrá una acción de nulidad a la declaratoria de interés público por parte del gobierno de Colombia del medicamento imatinib, usado para tratar el cáncer, que reduce su precio en el mercado. Lea también: Minsalud fija precio del Glivec, ahora cuesta $206 pesos por miligramo

"A raíz de la injustificada Declaración de Interés Público, DIP, por parte del Ministerio de Salud para nuestra medicina contra el cáncer Glivec (nombre con el que la firma comercializa el imatinib), y después de un minucioso análisis, Novartis ha tomado la decisión de interponer una Acción de Nulidad sobre esta medida", indicó la compañía en un comunicado.

El ministerio declaró en junio pasado la "existencia de razones de interés público frente al medicamento imatinib", utilizado para tratar la leucemia mieloide crónica y otros tipos de cáncer, luego de un fallido diálogo entre las partes para reducir el elevado precio del fármaco.

Dicha decisión permitía a la compañía mantener la exclusividad en el mercado, pero solicitaba a la Comisión de Precios de Medicamentos -en la que participan los ministerios de Salud y Comercio, y la Presidencia- regular el valor comercial del Glivec, para "mantener la sostenibilidad financiera del sistema de salud" local.

El 15 de diciembre la comisión fijó el precio del producto Glivec, del que Novartis posee la patente, en 206,42 pesos (0,06 dólares) por miligramo, una reducción del 44% de su valor frente a los 368 pesos (0,12 dólares) autorizados anteriormente.

Novartis sostuvo en el comunicado que la realidad del medicamento no amerita una declaración de interés público, argumentando que no existe un monopolio porque compite con genéricos, no hay problemas de acceso a éste y el precio de Glivec "está por debajo de lo requerido por las normas de precios locales".

"El impacto financiero de la DIP de Glivec no es nuestra principal motivación para presentar esta Acción de Nulidad, pues el derecho de patente de Glivec en el país vence en el 2018. Más que este caso puntual, nos preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual", agregó la compañía.

Según un documento del Ministerio de Salud, el mercado del imatinib en Colombia corresponde a alrededor de 40.000 millones de pesos anuales (unos 13,5 millones de dólares).