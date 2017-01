"Solicité investigación a funcionarios del Banco Agrario": Iragorri por caso Odebrecht

Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

Colprensa.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció este lunes con papeles en mano que instauró una denuncia penal ante la Fiscalía para que sean investigados todos los miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario y altos funcionarios administrativos por el caso Odebrecht.

Lea también: Presidente del Banco Agrario de Colombia dice que crédito a Odebrecht fue razonable.

“Solicité una investigación a funcionarios del Banco Agrario en atención a que el crédito no se cumplió con una serie de condiciones que se establecieron para su desembolso. Las condiciones establecidas por la junta fueron modificadas internamente por el Banco y este tema por lo menos es una irregularidad”, afirmó el Ministro.

Según explicó, la junta directiva aprobó el crédito por $120 mil millones para el consorcio Navelena, del cual es socio mayoritario Odebrecht, pero desde el área administrativa se cambiaron unas condiciones importantes para haber evitado el crédito o al menos asegurar los recursos prestados.

“Si se hubiera cumplido con lo establecido en la junta no se habría realizado el desembolso o de haberse realizado, hoy, tendríamos ya la plata nuevamente en caja. Las dificultades en el cobro de los recursos de los 120 mil millones obedecen en gran parte a esas modificaciones”, afirmó.

Lea también: Senador Robledo denuncia que Banco Agrario hizo préstamos irregulares a Odebrecht.

Además, dijo que se tendrá "que comprobar si algún miembro de la junta recibió algún tipo de dádiva o de plata por haberse realizado ese crédito”.

Las presuntas irregularidades del Banco Agrario

Según explicó Iragorri, entre las garantías para el crédito estaba contemplado la modificación del contrato de fiducia –que no se modificó-; el cumplimiento del plazo pactado que era de doce meses; y que existiera o no un cierre financiero.

“Quitaron de las obligaciones para el pago el cumplimiento del plazo que era de doce meses, que se cumplió en el mes de diciembre del 2016 y ya tendríamos entonces la plata o los recursos en las cuentas del Banco Agrario, a pesar de eso los recursos están en la fiducia de Fiduoccidente”, dijo.

Así mismo, aseguró que se evitó un segundo crédito que había pedido el consorcio para hacer el cierre financiero del proyecto gracias a una advertencia del vicepresidente Germán Vargas Lleras cuando ya se conocía todo el escándalo de la compañía brasilera Odebrecht.

“El crédito que se hizo, nadie lo advirtió, fue en el mes de diciembre. El Vicepresidente fue el que me advirtió de un segundo crédito que no hizo tránsito en el banco”, dijo.

Además, se refirió a las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo quien pidió hace unos días que se le investigara a él y al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Dijo que ayudará y colaborará en todo el proceso de investigación y que su único interés es que se conozca la verdad.

“Tratan de combinar esto con la campaña presidencial, seguramente porque los que han hablado son candidatos me quieren involucrar pero yo soy todavía el Ministro de Agricultura y no he tomado ninguna decisión”, afirmó Iragorri.