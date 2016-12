Ley de amnistía fue aprobada por el Congreso y pasa a sanción presidencial

El pasado 19 de diciembre el Congreso había aprobado en primer debate la ley de amnistía. En la Comisión Primera del Senado tuvo 15 votos, mientras que en la Comisión Primera de la Cámara llegó a 30. La bancada del Centro Democrático en ambas corporaciones se apartó de la votación.

En el nuevo acuerdo de paz quedó establecido que "no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

Con esta ley se busca otorgar la amnistía “más amplia posible”, en el sentido, de que los guerrilleros señalados de delitos políticos o conexos puedan dejar de ser perseguidos penalmente, incluso si ya fueron condenados. Se deja claro que crímenes de lesa humanidad y otros delitos definidos en el Estatuto de Roma no son amnistiables, ni indultables.

El documento también hace la advertencia de que quienes sean beneficiados y no atiendan requerimientos del Tribunal Especial para la Paz pueden ser sancionados por esa instancia.

Esta ley contempla no solo beneficios a los guerrilleros, sino que dispuso un aparte especial para los llamados agentes del Estado, en particular a los militares y policías.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que con esta ley el Estado le empieza a cumplir al grupo guerrillero, ya que “era necesaria para que en menos de 150 días las Farc estén desmovilizadas”.



“En esta ley es importante destacar que se otorga beneficios jurídicos a los miembros de la fuerza publica, a los militares y policías, habrá beneficios como la renuncia a la acción, son libertades condicionadas”, declaró el ministro Cristo.