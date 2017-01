Icbf asegura que comunidades Wayúu no permiten atención a primera infancia

La subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Margarita Barraquer.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa

La subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Margarita Barraquer, informó que la entidad ha tenido dificultades con los operadores en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, pues asegura que comunidades wayúu no permiten la atención a la primera infancia. Lea también: Icbf denunció ante la Fiscalía a operadores de alimentos en La Guajira

“Algunas comunidades y algunos líderes están presentando unos argumentos en relación con que el Icbf no les está cumpliendo, y no les está cumpliendo porque no se realizó un proceso de concertación en relación con ese servicio”, explicó Barraquer.

La Subdirectora explicó que el Icbf elige autónomamente a los operadores que prestan el servicio, aunque aclaró que sí se dialoga en la forma en que se presta la atención.

"El proceso de concertación que inició entre noviembre y diciembre del año pasado, con la realización de nueve diálogos en diferentes comunidades, continúa. Este mes, los operadores contratados por el Icbf iniciaron el proceso con las comunidades para darles a conocer los lineamientos de la nueva modalidad y construir con ellas las formas de prestación del servicio", señaló la funcionaria.

Barraquer indicó que a pesar de ya tener asegurada la atención para 84 mil niños en La Guajira durante 2017, algunas autoridades y líderes de los municipios de Uribia, Maicao y Manaure han manifestado que por esas razones no van a dejar ingresar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por el momento, el Icbf no tiene cifras concretas de los menores de edad que se verían afectados por este problema, ni tampoco si los dos menores fallecidos en lo corrido del año en ese departamento hacían parte de estas comunidades.