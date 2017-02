"Es falso, perverso y tiene fines que no conozco": empresario señalado en caso Odebrecht

Andrés Giraldo, empresario mencionado en escándalo de Odebrecht.

El empresario Andrés Giraldo, señalado en el escándalo de Odebrecht, negó haber recibido un millón de dolares de la compañía brasileña para apoyar la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, como lo dijo el exsenador Otto Bula en su declaración a la Fiscalía y que fue dado a conocer por el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

"Es falso, perverso y tiene unos fines que no conozco", dijo Giraldo en entrevista a BLU Radio sobre los señalamientos en su contra. Reconoció que sí tuvo un encuentro con Bula por recomendación de un conocido, pero después de la campaña presidencial.

"Eso fue a comienzos de 2015, hasta donde me acuerdo. La entrevista con él fue muchos meses después (de la campaña). He hecho mucha memoria y hasta donde me alcanza pudo haber sido o muy a finales de 2014 o a comienzos de 2015”, acotó el empresario.

Andrés Giraldo expresó que durante la cita, Bula dijo ser un hombre importante y reconocido en el ámbito de los negocios en la costa colombiana. "Incluso, en esa conversación se desborda mucho y manifestó que era el 'rey' de la zona", acotó.

Dejó claro que el exsenador siempre se mostró interesado en conocer a Roberto Prieto, gerente de la campaña del presidente Santos para las elecciones de 2014. Argumentaba que quería una "alianza" con él.

"Todo su interés se volcó a hacer una alianza a establecer relaciones, no sé de qué tipo, pero quería que yo interviniera", dijo al medio de comunicación.

Expresó Giraldo que durante la conversación el exsenador le comentó de un proyecto referente al acueducto de Honda, Tolima. "Otto Bula tenía intereses en que Roberto Prieto intercediera para favorecerlo con el acueducto de Honda", afirmó el empresario, quien dijo que solo conoció quién era Bula cuando "m e reuní con Roberto y lo ‘googleamos’ en la R evista Semana, me acuerdo, y allí encontramos un montón de conductas del señor”.

Giraldo manifestó que junto con el Gerente de la campaña del presidente Santos tomaron la decisión de no volverse a reunir con Bula. Sin embargo, durante la entrevista a BLU Radio dijo que no recuerda si hubo un segundo encuentro con el exsenador, hoy detenido por el escándalo Odebrecht, en la que le habría entregado los documentos del proyecto del acueducto de Honda.

“Lo que puedo decir es que por encima de todo, y conociendo la pulcritud de Roberto, es que estoy dispuesto, cuando la Fiscalía me requiera, a hacerme una prueba de polígrafo. Contundentemente asevero que no recibí un centavo”, puntualizó.

El empresario explicó que sostuvo varios encuentros con el gerente de la campaña en un hotel de la Calle 88 con Carrera 15 en el Parque El Virrey en Bogotá.