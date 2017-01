Estudiante agredido durante protesta antitaurina en Bogotá demandará al Esmad

Sebastián Díaz, el joven al que un miembro del Esmad le disparó en el rostro el pasado domingo durante los desmanes en Bogotá.

Foto: Elpais.com.co | Tomado de @HOLLMANMORRIS

El estudiante agedido durante protesta antitaurina en Bogotá señaló que iniciará acciones penales ante la Fiscalía General contra la Policía Metropolitana de Bogotá por el abuso de la fuerza.

Se trata de Sebastían Díaz, estudiante de Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, quien recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena por parte de un agente del Esmad durante los disturbios que se vivieron a las afueras de la plaza de toros La Santamaria, de Bogotá. Lea también: Desórdenes en protesta antitaurina contra reapertura de la plaza de toros Santamaría

“En ese momento me encontré con una compañera y estábamos hablando, yo tenía mi celular en la mano, iba a llamar a un amigo y ahí llegó el Esmad a dispersar a la gente. Supongo que tenían órdenes. Nosotros tomamos rumbos distintos con mi compañera, yo me preocupé por ella para saber cómo estaba, giré y en ese momento vi una lata de esas de gas cerca de mi, la pateé; no me dieron tiempo de reaccionar y fue a quemaropa que me dispararon en la cara”, comentó Díaz.

Después del impacto que se propino a menos de dos metros de distancia según se puede apreciar en algunas imágenes, el estudiante se dirigió a la Clinica Marly, donde le prestaron los primeros auxilios y en otro centro médico le realizaron una sutura de tejidos blancos, de 30 puntos en la mejilla.

“El dolor ha sido insoportable, no he podido dormir”, aseguró el joven, quien también afirma que la agresión "fue injustificada", ya que no se encontraba armado, "no estaba encapuchado y el disparo se hizo directamente a la cara y no al piso como es debido".

Del mismo modo, asegura que no pertenece a “ningún grupo animalista, ni vándalo, ni político ni nada” y que en el momento del hecho no se estaban presentando desmanes por parte de la ciudadanía y que, incluso, “había niños en la ciclovía pasando por ahí”.

Respecto de la fotos que circulan en redes sociales con el concejal Hollman Morris, el joven explica que se deben a que él asistió a su casa después de conocer la noticia y que el apoyo que está recibiendo de Morris le ayudará a hacer su caso más visible y que no quede impune.