Desde hoy, 30 premios Nobel de Paz se encuentran en Bogotá

El miércoles se hizo la presentación oficial de la 16 Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz que se extenderá hasta el domingo en Bogotá.

Foto: Elpais.com.co | Colprensa

Aunque Colombia ya firmó un acuerdo de paz con las Farc y está en proceso de implementación, no se puede fingir que los hechos violentos han cesado en el país. Lea también: Bogotá será declarada "ciudad mundial de la paz" tras Cumbre de Premios Nobel

Así lo sostuvo Jody Williams, a quien le otorgaron el Premio Nobel de Paz en 1997 por su lucha en la erradicación de minas antipersonas y está de visita en Colombia para participar en la 16 Cumbre Mundial de premios Nobel de Paz que arranca este jueves en Bogotá y se prolongará hasta el domingo.

La laureada mujer le hizo un llamado al Gobierno y a la sociedad civil y aseguró que en el país “no se le está prestando atención a la violación de Derechos Humanos” y expresó su preocupación por el asesinato de hombres y mujeres con fines políticos.

“En este camino a la paz, el país no puede fingir que no están matando personas con fines políticos. No podemos olvidar que además de las Farc y ELN también hay paramilitares”, indicó Williams.

Mientras que Leymah Gbowee, quien recibió el galardón en 2011 por respaldar el movimiento de resistencia de Timor Oriental, expresó su satisfacción de que Colombia haya sido escogida com sede del evento este año.

Sin embargo, aclaró que quienes se han ganado el Nobel de Paz no tienen una solución a los problemas de violencia bajo la manga. “Yo acepté la invitación como un gesto de solidaridad con las mujeres que luchan en este país, pero quiero aclararles que no tengo la receta de la paz”, dijo.

Esta es la primera vez que Latinoamerica es escogida por el Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz.

En esta oportunidad, la convocatoria fue aceptada por 30 galardonados, además de 20 organizaciones mundiales que trabajan por la paz en el mundo. Antes, el número máximo de laureados en un encuentro mundial había sido de hasta 20.

“Además del impulso que dieron los laureados porque Bogotá fuera escogida, también nos interesa aportar en estrategias para la implementación del acuerdo logrado”, sostuvo Ekateriae Zagladina, presidenta del Secretariado de la Cumbre.

“Queremos experimentar cómo es estar en paz”

Jorge Mario Díaz, vicepresidente de articulación público y privada de la CCB. Foto: Especial para El País Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la articulación público privada de la Cámara de Comercio de Bogotá y uno de los promotores del proyecto explicó la importancia de la Cumbre de Premios Nobel de Paz e insistió en la necesidad de aclarar que este no es un evento político.

¿Cómo terminó Bogotá siendo la sede de la Cumbre. Fue mera coincidencia el otorgamiento del premio Nobel al presidente Juan M. Santos?

Nosotros empezamos este trabajo hace dos años en el marco de la estrategia de paz. Nuestra meta era ver cómo logramos generar espacios de diálogo, de reflexión, donde la gente pueda escuchar otras voces y sacar el debate de la política. Fue en una época en la que no sabíamos qué iba a pasar con el proceso, si terminaba bien o no, si iba a haber plebiscito y mucho menos todo lo que iba a desencadenar esa votación.

Nosotros lo hicimos por la intensión de generar ese espacio de diálogo, de escuchar las experiencias de otros líderes del mundo que nos pueden mostrar que realmente uno puede imaginarse un mundo en paz.

Ustedes hacen mucho énfasis en que esta es la primera vez que se reunirán tantos laureados en una cumbre. ¿La aceptación tuvo qué ver con la situación coyuntural del país?

Es una mezcla de varias cosas. Una fue el trabajo de convocatoria de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la gestora y organizadora. Nosotros les hemos contado a todos la importancia del momento que estamos viviendo, les hemos explicado que esta es una convocatoria que hace la sociedad civil, el sector empresarial para dejar de lado cualquier sesgo político porque este es un tema que ha tenido unas rupturas políticas muy fuertes, que ha generado mucha división, mucha polarización en Colombia.

También tuvo un peso importante lo que está ocurriendo en el país. Este es probablemente uno de los pocos ejemplos que existen en el mundo en el que a través de una negociación se pone fin a un conflicto tan largo y además está reciente el premio al presidente Santos.

¿En qué consiste el evento como tal?

Este es un evento en el que la idea es conocer experiencias de perdón y reconciliación a partir de sus propios protagonistas; propiciar el diálogo y una reflexión sobre los retos que tenemos como sociedad para lograr territorios de paz.

Además de las conferencias con los laureados, ¿qué otras actividades se van a realizar?

La cumbre contempla diez sesiones plenarias con los galardonados, seis foros temáticos, 25 encuentros de experiencias con jóvenes y un festival cultural de paz.

Una de las novedades de la cumbre es que tendremos 350 jóvenes de todo el mundo que van a trabajar con 350 jóvenes colombianos en los que intercambiarán experiencias.

¿Cómo fueron escogidos esos jóvenes colombianos?

Se hizo una convocatoria en la que los jóvenes organizados, a través de sus movimientos estudiantiles, presentaron proyectos que fueron evaluados.

Ahora, no quiere decir que los que no quedaron seleccionados no puedan asistir a la cumbre, ellos pueden asistir a las plenarias, a los foros, pero los talleres con interacción con los laureados van a ser grupos relativamente pequeños y vamos a agotar la asistencia para que puedan interactuar.

La cumbre es en Bogotá, quien quiera escuchar las conferencias ¿cómo podrá hacerlo?

Hay una página web de la cumbre, pueden acceder a ella a través del portal de la Cámara de Comercio de Bogotá www.ccb.org.co, habrá transmisión a través de la señal del Canal Capital y los canales regionales de todo el país.

¿Por qué la Cámara de Comercio de Bogotá se embarcó en este proyecto de traer la Cumbre?

El objetivo no es solo que Bogotá sea declarada como la ciudad mundial de la paz, sino que la experimente y que todas las acciones que ejecute la ciudad, el sector público y privado y la sociedad civil estén encaminadas hacia ese propósito y enmarcadas en el mismo plan para seguir motivando el espíritu del diálogo social, convivencia y desarrollo.

¿Este es un llamado de atención para que las empresas privadas contribuyan a la paz?

Hay muchos sectores que trabajan por la paz y no lo han hecho visible, por eso es importante saber y entender lo que se está haciendo, para que lo hagan con más esfuerzo. Esa es tarea de la cumbre y va a ser muy gratificante.