"Con el procurador Carrillo lideraremos cruzada contra la corrupción": Santos

Fernando Carrillo, Procurador General.

Colprensa/ El País.com.co

En el Salón Bolívar del Palacio de Nariño se llevó acabo la posesión de Fernando Carrillo como nuevo Procurador General, en reemplazo de Alejandro Ordóñez.

En la posesión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó claro que su prioridad en la nueva era del procurador Carrillo será la lucha contra la corrupción.

"La lucha contra la corrupción será –como lo dije cuando posesioné al Fiscal el pasado primero de agosto y también en mi alocución de fin de año– la prioridad absoluta del Gobierno en este 2017", dijo Santos, quien agregó que "no puede ser más oportuna la posesión del nuevo Procurador General de la Nación, en presencia del alto gobierno judicial, para reiterar este gran propósito nacional".

Asimismo comprometió a Carrillo reseñando que "junto con el Fiscal, con el Contralor, con los jueces y magistrados, y con el Gobierno– debemos ponernos al frente de una nueva e indispensable cruzada: la cruzada contra la corrupción".

Lea: Demandan postulación de exministro Carrillo a la Procuraduría

En respuesta a la petición de Santos, el nuevo Procurador señaló: "que la corrupción y la guerra son el peor enemigo de mi país. Vamos a vencerla porque ser corrupto en Colombia dejará de dar estatus".

Carrillo, quien fue uno de los partidarios de la paz en Colombia, señaló "que hoy comienza la era de la Procuraduría de la gente. Es ahora de ponerle fin al populismo".

En su declaración, el nuevo Procurador destacó que las armas para combatir la corrupción serán: "la democracia, el desarrollo, la buena política y transparencia".

Críticas a Ordóñez

En su declaración, el Presidente criticó la gestión de Ordóñez, de quien aseguró que le restó importante a la pelea contra la corrupción.

"Su antecesor, doctor Carrillo, no le dio la importancia que tenía a esta instancia, y nunca asistía. Infortunadamente, tenía intereses diferentes a los de ser un buen procurador. Eso es lo que ahora va a cambiar. Esa es la gran oportunidad que hoy celebramos".

Sobre Odebrecht

El presidente Juan Manuel Santos anunció que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, deberá entregar todos los datos relacionados con el contrato hecho con Odebrecht.

"Que entregue todas las actas de las reuniones relacionadas con el contrato cuestionado; la lista completa de quienes participaron en la definición del modelo financiero y contractual del proyecto; todos los correos electrónicos de la entidad, y el registro completo de las llamadas recibidas o enviadas desde cualquier teléfono de la ANI, además de cualquier otra información que llegara a pedir la Fiscalía", dijo el mandatario.

Más obligaciones para Carrillo

En su discurso, Santos también le pidió al nuevo Procurador revisar lo sucedido con el hacker contratado por la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y también sobre quiénes fueron los sobornados por Odebrecht. También se refirió a los casos de Saludcoop, Caprecom, y si hubo algo indebido en la venta de Isagén o en la adjudicación del Canal Uno.

"Les pido, señor fiscal Néstor Humberto Martínez; señor procurador Fernando Carrillo, y señor contralor Edgardo Maya, que se resuelvan estos casos a la mayor brevedad posible, y que no se tenga contemplación alguna con ninguno de los responsables", señaló Santos.

Además convocó a Carrillo a su primera reunión, la cual se realizará el próximo lunes.

"Todo esto ocurrió antes de agosto del 2010. Pero si durante mi gobierno hubo alguien responsable de cualquier acto de corrupción en estos casos, que le caiga el peso de la ley de forma ejemplarizante y, si fuera posible, con más severidad", dijo.

Específicamente sobre el caso del hacker de la campaña del excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, del cual le pidó públicamente al Fiscal "aclarar de una vez por todas el sartal de acusaciones, mentiras y especulaciones que se han difundido últimamente".

"Ya hay seis personas condenadas por la justicia y en la cárcel, y a Óscar Iván Zuluaga se le archivó el proceso porque no era el representante legal de su campaña y porque no denunciar el delito de espionaje no se considera delito en Colombia. Pero la misma Fiscalía, con el apoyo del FBI, certificó la autencidad del video que reveló el escándalo, y es obvio que hay responsables que deben ser determinados y sancionados", sentenció el primer mandatario.