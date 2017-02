"En el Centro Democrático no me tienen en cuenta y me ven como el metido": Carlos Cuero

El representante electo a la Camara por el Centro Democrático, Carlos Cuero.

Bernardo Peña | El País

Por una fotografía donde aparece con el cuestionado exsenador Juan Carlos Martínez, el representante a la Cámara Carlos Cuero desde hace unos días está en el ojo del huracán en el Centro Democrático (CD), su partido.

La imagen que circuló en redes sociales no cayó bien en la colectividad, pero Cuero atribuye las críticas al mal ambiente que le hacen en el CD, donde, según él, no lo tienen en cuenta y lo ignoran. Por eso asegura no volvió a las reuniones.

Usted aparece en la foto con exsenador Juan Carlos Martínez, lo que generó malestar en su partido. ¿Cómo explica esa situación?

Hace unos días fui invitado por mi amigo Harold Saa a su casa, en Ciudad Córdoba. Allí me encontré a Fredy Rincón y a Juan Carlos Martínez Sinisterra, primera vez que lo veía. El anfitrión, Harold, dijo que en su casa estuvieran estos personajes, era una foto que valía plata y la toma. Al otro día la publica en su Facebook y me etiqueta. La foto fue en la casa de Harold Saa, no en la casa ni en la finca del exsenador.

¿Conocía al Senador?

Yo sí sabía quién era él, pero por fotografías, pero nunca había hablado con él, ahí charlamos.

¿No pensó que esa foto le podría ocasionar problemas?

Cuando vi la publicación al otro día, sentí algo, pero luego me limité a ver los comentarios y, con excepción de una niña que escribió que cómo un hombre tan respetable como Carlos Alberto Cuero estaba al lado de ese señor, las demás personas hicieron comentarios amigables.

No pensé nada malo porque mis actuaciones son abiertas y limpias, soy un hombre del Distrito de Aguablanca, criado entre la pobreza y el sufrimiento y no tengo nada escondido.

Independientemente del malestar de la foto, ¿qué es lo que pasa con usted en su partido?

La foto es la punta del iceberg, porque hay otras cosas por debajo. En la foto sale Fredy Rincón, uno de los mejores futbolistas de Colombia, el doctor Martínez, uno de los mejores políticos del Pacífico, y Carlos Alberto Cuero, ‘El apretaíto’, como me dicen, uno de los mejores representantes a la Cámara del Valle del Cauca en los últimos 15 años.

Si mis compañeros del Centro Democrático en Cali me hubieran llamado a preguntarme sobre la foto les explicaría lo que le digo a usted, pero nadie lo hizo porque la intención es hacerme daño y buscan excusas para armar cosas en mi contra que nunca han tenido.

El miércoles les dije a mis compañeros de bancada en el Congreso, porque eso fue una bomba nacional, que soy un hombre que viene de más abajo que muchos de ellos y Dios me dio esta oportunidad gracias al expresidente Álvaro Uribe.

Mucha gente veía imposible que llegará a la Cámara y menos un negrito del Distrito, pero lo logramos y luego creyeron que yo iba a ser sobador de chaquetas, lambebotas, pero la zalamería no es propia de las personas honestas y yo nunca soy zalamero. Y aquí en el Valle hay uribistas que les gusta es la zalamería y sí uno no hace eso se convierte en enemigo.

¿Pero qué ha hecho en la Cámara?, pues se dice que no tiene nada que mostrar...

He hecho 150 intervenciones, soy de oposición, soy el vicepresidente de la Comisión Sexta, también vicepresidente de la bancada afro, he sido vocero de mi partido en Cámara. La gente le llama a hacer algo a traer un acueducto, esa no es mi función, yo soy Representante a la Cámara y tengo funciones diferentes al alcalde o al gobernador. La gente se confunde con eso. Nuestra función es hacer control político y elaborar leyes.

¿Y tiene algo de mostrar que haya favorecido al Valle del Cauca?

Si, muchísimo.

Déme un ejemplo....

Por ejemplo yo soy ponente de la creación de la cátedra para prevenir el consumo de sustancias sicoactivas en escuelas y universidades, ponente del proyecto de ley que amplía del 2 al 5 % el espacio para las personas con discapacidad.

¿Pero de su autoría qué tiene?

De mi autoría tengo una compartida con el compañero Nelson Córdoba, que es para volver a hacer el censo de los afros en el país para poder determinar dónde estamos, cuántos somos y cuales son nuestros verdaderos problemas y crear una política real que impacte a esta población, porque tristemente en algunos sitios del Pacífico, en pleno Siglo XXI, la gente vive como en la Edad Media, sin ningún servicio.

Hice un debate de control político a la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, por el Decreto 1851 y la cartilla de equidad de género. Ese decreto llevó al cierre de 60 colegios de cobertura en Cali, dejando más de 50.000 dando vueltas por Cali, y acá hice tres caminatas y un plantón y el Alcalde fue a responder y eso generó que le pusieran más cuidado al desplazamiento de un niño del Distrito.

Dijo que en el Centro Democrático lo discriminaban por negro, ¿no es contradictorio?, pues a usted lo incluyen en la lista al Congreso es por ser afrodescendiente...

La redacción que hicieron en un periódico de eso no es correcta. Ellos interpretaron mi entrevista radial y sacaron la noticia así, pero nunca dije eso, yo hablé de racismo en Colombia y cuando el periodista me pregunta por la foto, yo le respondo que cuántos mestizos se reunen y no pasa nada. Este es un país racista.

Para algunos usted se está victimizando como lo hizo el exalcalde Apolinar Salcedo, quien dijo que lo sacaron por negro...

Yo no tengo complejos raciales, pero aquí hablan de paz, aquí hay leyes para penalizar el maltrato animal, pero no he visto uno penalizado por racismo y exclusión. Entonces, ¿vale más el maltrato animal que el maltrato a un afrodescendiente o indígena de este país?

¿El Centro Democrático es un partido racista?

No, para nada. Quiero dejar claro que yo tenía una visión distinta del expresidente Uribe antes de llegar y le puedo decir que él es el más decente de todos, trata muy bien. Lo que pasa es que aquí en el Valle, yo resulté ser muy competente y los afros tenemos un lastre de que llegan al Congreso y ni se escuchan. Tengo un récord y los que no nos siguen no se dan cuenta de lo que estamos haciendo.

¿Por qué lo consideran ingrato en el Centro Democrático y además no volvió a la reuniones?

Uno va a un sitio donde uno tiene voz y voto y es tomado en cuenta. Pero cuando solo te informan de hechos cumplidos y ni siquiera te llaman para planificar y ni te preguntan, uno se da cuenta de que está ahí sentado, pero no tienes el protagonismo que como representante del Valle deberías tener. Yo soy de carácter fuerte, pero no para atacar a las personas sino para defenderme, y para no generar más divisiones y explotar, no volví. Uno va a esas reuniones y ve enemigos vestidos de amigos.

¿O sea que a usted le hacen mal ambiente en el partido?

Cuando el barco tiene dos capitanes y solamente uno de ellos quiere tener el timón y llevar el barco y el que intente timonearlo lo ignoran, qué esperas ahí.

¿Cuándo habla de capitán se refiere a la senadora Susana Correa?

No, aquí hay muchos capitanes. Ella siempre me trata bien. Cuando no eres tenido en cuenta, como ocurrió una vez que vino el presidente Uribe y fuimos a los municipios y hablaron todos, menos yo, te ignoran y te sacan del orden del día.

¿Esa es una manera de discriminarlo?

Por supuesto y uno parece que está aquí como si fuera el metido o al que no quieren ver. Pero un hombre como yo no se va a quedar peleando y para no dividir más la cosas es mejor apartarse.

Pero lo que dicen miembros del Centro Democrático es que apenas usted fue elegido congresista se olvidó del partido y no hace trabajo político...

Cali esta dividida en dos partes, una cosa es de la Simón Bolívar para allá y otra de la Simón Bolívar para acá. La de allá le llaman la otra Cali, que tiene 1.200.000 habitantes y un potencial electoral con todas les necesidades. Yo he sido coherente con mi vida y mi discurso y me he quedado con mi gente allá y tratando de cambatir el modo como ellos ven la política, de que me das y te doy, ese es un trabajo intenso.

El CD va a ir con listas abiertas al Congreso y dicen que usted no se quiere dejar contar. ¿Por qué, a qué le teme?

Eso no está decidido. Tenemos pensado hacer convención en marzo y se van a nombrar comités sin personas con intereses electorales para que determinen la estrategia política par Congreso y Presidencia, cómo van las listas, muchos quieren seguir.

¿Y quiere seguir en la Cámara?

Yo sigo trabajando duro y después de marzo o junio, cuando se determine todo, tomó la decisión.

¿Y en caso de que sea lista abierta se contaría en las urnas?

Yo ya me he contado en las urnas antes y en partidos diferentes al Centro Democrático, fui candidato al Concejo y me queme tres veces.

¿Y si no se le dan las cosas, se postularía por otro partido o por los afro?

No, si no se dan, no voy ni por otro partido ni por afros. Me dedico a seguir haciendo el trabajo social que hace 20 años hago en el Distrito, que es mi espacio natural.