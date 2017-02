El Centro Democrático frena investigación ética a Óscar Iván Zuluaga

Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático.

Elpaís.com.co l Colprensa

Por considerar que no son competentes para abordar una investigación, por no tener acceso a la información en Brasil y porque el Centro Democrático no era partido en su momento, el Comité de Ética de esa colectividad se declaró impedido de abrir un proceso disciplinario al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

El integrante de ese comité, el exgobernador Juan Gómez Martínez, sostuvo que la conclusión es esperar a que la Fiscalía proceda a reportar los resultados de esa investigación que se tiene sobre esa supuesta financiación.

Gómez Martínez sostuvo que “la posición es esperar que la solicitud del presidente Uribe y de Óscar Iván Zuluaga se lleve acabo, de pedirle a la Fiscalía que como autoridad de investigación de Colombia desplace funcionarios Brasil y allá adelante la investigación, pero nosotros no tenemos ese poder de ir a solicitar documentos y nos limitamos a lo que diga la Fiscalía”.

El dirigente político sostuvo que confía en la inocencia del excandidato presidencial. “…yo espero que no sea un fallo en su contra, confío plenamente en él, no tengo duda en su inocencia, lo conozco bien y se que es decente y pulcro, no me puedo adelantar a juzgarlo”, sostuvo.

Para Gómez, no hay pagos de esa empresa a la campaña: “que se investigue si hay pago, quienes recibieron el pago de Odebrecht, según parece, no es difícil de que haya varios implicados”.Comunicado de Comité de Ética del Centro Democrático

El Comité de Ética del Centro Democrático inició las indagaciones sobre los rumores generados en Brasil por el supuesto pago de Odebrecht a Duda Mendonca, como contraprestación a la asesoría de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República en 2014.

El Comité de Ética está a la espera de poder acceder a toda la supuesta documentación del caso, que está siendo recaudada por la Fiscalía de Brasil.

En ese sentido, el partido Centro Democrático ha pedido a la Fiscalía General de Colombia, adelantar las investigaciones relacionadas con la supuesta financiación y los pagos que eventualmente pudo haber hecho Odebrecht.