Uribe culpa a las Farc de disparos registrados en zona cercana a donde estaba su esposa

Mientras las autoridades investigan el incidente del pasado domingo en el que se habrían registrado disparos en una zona conocida como El Refugio, muy cerca de Popayán, y cerca al sitio en el que se encontraba la esposa del expresidente Álvaro Uribe, Lina Moreno, el ahora senador cuestionó, a su manera, lo ocurrido y culpó a las Farc de lo sucedido.

“¿Nuevo concepto de paz en Tierradentro, Cauca? Farc recibe a los turistas con ráfagas de hostigamiento”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

Según versiones preliminares, la vida de la esposa del expresidente no estuvo en riesgo, así como tampoco la de las personas que conformaban su comitiva, por ello continuaron sus viajes hacia Tierradentro y luego a La Plata, Huila.

Por ahora, según las autoridades locales, no hay un reporte de una persecuciones por parte de la Policía ni del Ejército y no hay indicios o información sobre algún grupo armado que se ubique en la zona.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo indicó: “Es una información que tienen las Fuerzas Militares (...) Obviamente expresando la satisfacción del Gobierno que no hayan tenido ninguna consecuencia esas ráfagas de las que se habla, se presentaron el fin de semana en Tierradentro, y que no solamente doña Lina, sino sus acompañantes y todos los habitantes de Tierradentro no hayan sufrido ninguna amenaza a su integridad personal”.