Ya se puede pagar para circular en pico y placa en Cali

A partir de este mes, los caleños tendrán la opción de pagar para evitar el pico y placa. Cabe decir que a los vehículos de carga superior a cinco toneladas y a los de transporte público no les es aplicable este cobro por congestión.

Foto: El País

Desde este miércoles se abrió el proceso de liquidación en la Secretaría de Movilidad para los interesados en pagar por circular con su vehículo sin ninguna restricción en el horario del pico y placa.

Hay dos puntos habilitados para la liquidación de formulario: la sede del Tránsito del norte en la Carrera 3 No. 56-30 del barrio Salomia y en el Centro de Atención al Contribuyente de Cañaveralejo, en el sur, ubicado en la Avenida Roosevelt No. 52-163.

“En la sede de Salomia se pueden acercar los interesados de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. En la sede de Cañaveralejo en jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. ya está habilitado el servicio”, manifestó Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito de Cali.

¿Qué debe hacer para realizar el proceso?

"Los interesados solo deben acercarse con la tarjeta de propiedad del vehículo y la licencia de tránsito y allí le preguntan por el periodo que quiere que se le liquide. Es un mes calendario, es decir: todo febrero, todo marzo, todo abril, etcétera. No puede ser del 15 de febrero al 15 de marzo”, aclaró.

En estos dos puntos -Salomia y Cañaveralejo- se les expedirá la liquidación para que posteriormente el solicitante realice el pago en algunas de las sedes del banco Davivienda.

A futuro se espera que este proceso de liquidación se pueda hacer a través de la página web de la Alcaldía.

“Solo se lleva la tarjeta de propiedad del vehículo y la licencia de tránsito y allí le entregan un recibo con un código de barras. Con ese documento se acerca a cualquier oficina del banco Davivienda y cancela el valor. No hay que hacer nada más”, dijo.

El recibo de Davivienda será el documento que soporte el pago de la tasa por congestión. Desde ese punto de vista la entidad bancaria reportará directamente a la Secretaría de Movilidad los pagos y con eso se implementan los controles tecnológicos en las cámaras de fotomultas y las comparenderas electrónicas de los guardas de Tránsito.

Si el propietario del vehículo tiene multas o infracciones de Tránsito esto no es impedimento para poder acceder al cobro por congestión. “En este momento no están relacionados los dos temas”, declaró Orobio.

Los costos

Si desea transitar con su vehículo sin ninguna restricción por Cali por un solo mes deberá cancelar $214.890; por tres meses, $644.670 y durante seis meses, $1.289.340. El pago para circular sin restricción todo el año le costará $2.578.680.

Para este nuevo año la Secretaría de Movilidad Municipal modificó el horario en el que inicia la restricción de movilidad en las mañanas.

De esta forma, el pico y placa empieza a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta las 9:00 a.m.

Cabe recordar que hasta el 30 de diciembre del 2016 la medida rigió en horario matutino de 7:00 a 10:00 a.m.

La razón para anticipar el pico y placa una hora en la mañana se basó en estudios técnicos de la Secretaría de Tránsito que muestran que entre las 6:15 y las 7:15 a.m. se mueve la mayor cantidad de vehículos en la ciudad.

En las tardes la restricción aplicará normalmente entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., tal como se viene aplicando desde el año pasado.

Si sube el pasaje del MÍO, sube el cobro por congestión

Lo que sí está relacionado es el cobro por congestión con la tarifa del MÍO. Es decir, si sube el pasaje del Sistema de Transporte Masivo también habrá incrementó en el pago de la tasa por congestión para pagar por circular en pico y placa.

“Si el Alcalde ajusta la tarifa del MÍO es absolutamente necesario ajustar la tarifa de la tasa por congestión porque de acuerdo con la ley están amarradas”, advirtió el Secretario de Movilidad de Cali.

En este punto es importante decir que recientemente el alcalde de Cali, Maurice Armitage, manifestó que el pasaje del MÍO tendrá un incremento de $200 este año. Actualmente, la tarifa tiene un costo de $1800, por lo que llegará a los $2000.

“El que pague todo el año antes de que se ajuste a tarifa del MÍO va disfrutar el servicio todos los meses con el costo actual”, precisó el funcionario de movilidad.

El pago se realiza individualmente por vehículo. Así pues, si una sola persona tienen dos carros y quiere que estén exentos del pico y placa debe pagar por cada uno de ellos.

“La recomendación a las personas es que no dejen todo para el último día porque después no alcanzan. Las fechas vamos a tratar de respetarlas para no tener problemas con los controles”, precisó Orobio.

En las oficinas de la Secretaría de Movilidad de Cali podrá solicitar la liquidación que desee: mensual, trimestral, semestral o anual. La unidad mínima de tiempo de exención es un mes.

¿Cómo controlar quiénes pagan?

Este es uno de los desafíos planteados, pero para ello, inicialmente, la Secretaría de Tránsito ajustará las cámaras de fotodetección para ello. Asimismo se habilitarán las fotomultas móviles para verificar si el vehículo está o no exento del pago.

Los guardas de tránsito también serán verificadores, como lo hacen actualmente.

A corto plazo, según la Secretaría de Moviliddad, los dueños de los vehículos que paguen la tasa por congestión en la ciudad tendrán un distintivo electrónico para efectos de la identificación y verificación para evitar falsificaciones.