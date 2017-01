Voces y murmullos: ¿quién dio el 'chisme' del matrimonio de la ministra Elsa Noguera?

Elsa Noguera, ministra de vivienda.

Elpais.com.co|Colprensa

Cumpliendo el pico y placa

Una mala coincidencia padeció el pasado lunes el subsecretario de movilidad de Cali, José Luis Garzón, en medio de la implementación del nuevo horario del pico y placa, toda vez que le tocó madrugar más de la cuenta para llegar hasta los operativos en la glorieta de Ciudad Jardín, esto, porque, coincidencialmente, su vehículo se encontraba bajo la restricción.

Sin embargo, y hay que decirlo, el funcionario acató la medida ya que dejó bien estacionado su vehículo durante el horario que rige la misma.

¿Será qué mañana lunes, cuando entren las universidades, se le medirá nuevamente a madrugar para hacer seguimiento a los cambios?

Se va... pero de vacaciones

Los rumores que dicen que Cristina Arango se va de Emcali no tienen el menor fundamento. Para quienes tienen circulando la versión, desde diciembre pasado, que esta economista se va del gabinete de Armitage, tendrán que precisar que su salida solo será por vacaciones. Arango se tomará una semana a finales de este mes para descansar del trajín de Emcali y volver en febrero con la energía recargada.

Pausa entretenida

Además de los intringulis de Emcali, a la Gerente de esta compañía también la tiene “atrapada” otro trama, la que se desarrolla en la telenovela de RCN ‘La ley del corazón’.

Aunque por su agenda profesional no la alcanza a ver cuando la emiten en el canal, en su casa se la graban y en los raticos que le quedan libres se desatrasa.

Incansable

La monumental tarea de adecuar las 26 zonas veredales en las que los guerrilleros de las Farc harán la dejación de las armas descansa en las manos de un solo funcionario: Carlos Córdoba.

Por fortuna para el proceso de paz, él ha resultado ser trabajador incansable, como lo pudo comprobar una periodista de El País la semana pasada cuando, después de llamarlo durante toda la semana y dejarle varios mensajes, el gerente solo tuvo tiempo para devolverle la llamada el domingo, a las 8:00 p.m.

Lo más curioso es que Córdoba, como indignado porque la reportera no le respondió el teléfono, le escribió en whatsapp: “La he estado llamando...”. Lo que él no sabía es que a esa hora la periodista estaba en misa, entre otras cosas, orando para que el abnegado funcionario tuviera un tiempito para contestarle sus mensajes.

¿Bajando la tensión?

Las investigaciones en su contra por el presunto detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle, no parecen ser un tormento por estos días para el exdirector de esa casa de salud, Jaime Rubiano.

Al oncólogo se le vio recientemente en un reconocido restaurante mexicano de la ciudad en medio de la celebración de un cumpleaños y disfrutando de la presentación de un grupo de mariachis y una banda en vivo. ¿O tal vez estaba tomándose unos tragos para bajarle la tensión a las preocupaciones?

Jalón de orejas a Vargas Lleras

Ya es sabido que la ministra de Vivienda Elsa Noguera se casará el 15 de marzo con su novio Juan Carlos Hernández, en una ceremonia que se celebrará en las playas de Taganga, cerca a Santa Marta.

Pero era precisamente eso, lo que la funcionaria barranquillera quería mantener en estricta reserva, ya que durante los dos años años que ha durado el noviazgo muy pocas personas sabían de la relación, entre ellas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en un encuentro casual con el novio de la ministra le reclamó en broma la fecha de la boda. Y al novio se le soltó la lengua. Y ni corto ni perezoso el ‘vice’ le dio la chiva a la prensa barranquillera. lo que le generó un jalón de orejas no solo a Vargas Lleras sino al futuro esposo por lengüilargos.

No asistieron

Las relaciones entre Acolfútpro, la agremiación de los jugadores, y los directivos del fútbol colombiano no son las mejores a juzgar por la ausencia de los dirigentes en el Torneo FIFPro que se jugó esta semana en Cali.

Carlos Puche González, la voz cantante de Acolfútpro, dijo que invitó a los presidentes de los equipos de la A y de la B, para que vieran el torneo y analizaran la posibilidad de contratar a alguno de los jugadores sin contrato.

Pero ningún directivo llegó al certamen, lo que habla de que esas relaciones siguen rotas, ya que la agremiación es la que más aprieta para que los equipos cumplan con todas las obligaciones con los jugadores.

Un esperado reencuentro

Diego Barragán, técnico vallecaucano de Cerro de Montevideo, se llevó una gran sorpresa esta semana cuando atendió con su equipo un amistoso ante Colo Colo en la capital chilena.

Resulta que antes del partido se le acercó para saludarlo una persona que resultó ser el preparador físico de Colo Colo. Se trataba de Octavio Manera, hijo del fallecido técnico argentino Eduardo Luján Manera.

Barragán conoció a Octavio siendo este un niño, cuando su papá Eduardo Luján dirigió al Deportivo Cali entre 1979 y 1980.

El fútbol, años después, los volvió a juntar.