Tractomulas podrán volver a transitar por algunas calles de Cali

El año pasado se reportaron varios accidentes ocasionados por tractocamiones que circulaban por las vías de la ciudad. Uno de ellos derribó el puente peatonal del Club Noel.

Archivo El País

La medida que restringía la circulación de tractocamiones por algunos corredores de la ciudad en horas pico será levantada, con algunos condicionamientos. Así lo informó la Secretaría de Movilidad de Cali tras una reunión sostenida ayer con líderes del gremio del transporte.

“Llegamos a la conclusión que vamos a permitir la circulación de camiones en el cuadrante de la zona industrial del norte de Cali. Hoy (ayer) esa posibilidad estaba restringida”, dijo Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de la ciudad.

Desde ese punto de vista, los camiones de carga pesada podrán circular por el cuadrante de la Calle 25, Carrera 5, Carrera 1 y Av. Ciudad de Cali, entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m., donde actualmente está prohibido. Igual lo podrán hacer en horas nocturnas, para cruzar la ciudad, entre las 9:00 p.m. y 5:00 a.m.

Frente a la preocupación de que estos vehículos generen daños en los puentes peatonales de la ciudad, tal como se registró en el pasado, Orobio manifestó que solo podrán transitar por los corredores establecidos para dicho fin donde no hay estas infraestructuras (ver mapa).

“Los transportadores han manifestado afectaciones en el desempeño de las empresas por la restricción de estos horarios que podrían afectar la competitividad de la ciudad, por eso ajustamos la medida”, sostuvo Orobio.

Según la Secretaria de Movilidad, el decreto para formalizar esta situación se emitirá en un término no mayor de dos días.

Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, quien también participó en esta reunión, manifestó que desde la Andi y Fenalco se convocó a esta reunión ya que los transportadores acusaban problemas logísticos de la entrega de productos por la restricción. “Finalmente se concertó que por estos cuadrantes podrán circular los vehículos de carga en unos horarios previstos en la resolución”, precisó.

Raúl Antonio Ortiz, transportador de carga pesada, señaló que esta nueva disposición destrabará el funcionamiento de varias empresas.

“Imagínese usted una empresa que se le acaben los insumos, o la gasolina y que no los puedan recibir rápidamente por el horario de restricción. Usted dirá: ¡pues que organicen los horarios!; eso sería posible si no existieran contratiempos en las vías del país. Por eso la medida actual es nociva para la producción de las empresas, cada hora de más se traduce en pérdidas”, advirtió.Según Víctor Hugo Vallejo, experto en derecho de tránsito, permitir la circulación de este tipo de camiones por las vías de Cali sería una medida regresiva. “Las vías de la ciudad no están diseñadas para el tráfico pesado, a Cali solo deberían entrar camiones de no más de 5 toneladas de capacidad”, aseveró.

Según Vallejo, dejar circular estos vehículos en horas pico de la ciudad, así sea por algunos corredores, “perjudica completamente la movilidad en la ciudad”.

El experto concluyó que lo ideal es que estos tractocamiones lleguen hasta las afueras de la ciudad y desde allí se distribuya la mercancía en camiones más pequeños para no impactar.