Ajuste a pico y placa para taxistas preocupa a conductores que trabajan de noche

Los taxistas aseguran que quitar el pico y placa en la madrugada perjudicará principalmente a los conductores que trabajan de 4:00 p.m. a 4:00 a.m.

Archivo Elpaís.com.co

"Que la medida se quede como estaba", dice un grupo de conductores al preguntarle su opinión sobre la modificación de pico y placa para taxis en Cali que ahora será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a domingo.

La restricción ahora es de 17 horas y no de 22, pues antes comenzaba a las 6:00 a.m. y se extendía hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Lea también: Pico y placa para los taxis en Cali también cambió: va de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Así quedó establecido en el decreto Decreto Municipal No. 411.0.20.0706 expedido por la Alcaldía Municipal y que fue dado a conocer este lunes 2 de enero.

Además de esta medida, hubo un cambio en el pico y placa para vehículos particulares en la mañana pues se correrá una hora: de 6.00 a.m. a 9:00 a.m. Lea también: Pico y placa en Cali en la mañana queda de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

De acuerdo con los taxistas, los más perjudicados con la modificación del pico y placa serán los conductores que trabajan de noche, en turnos de 4:00 p.m. a 4:00 a.m., debido a que la competencia se incrementará y la demanda de pasajeros en esos horarios no es muy grande, sobre todo en los días ordinarios.

"Modificar el pico y placa con este horario es casi que quitarlo. Los días que han levantado la medida, llevamos del bulto todos. Me parece que la medida es muy mala", manifiesta Fernando Tascón.

Esa misma opinión la comparte Hector Fabio Alba, quien asegura que "es común encontrarse entre las 2:00 y las 4.00 a.m. a los compañeros parados esperando a que les suene el radioteléfono para algún servicio. Si antes era así, no me imagino cómo va a ser de ahora en adelante".

Otro de los inconvenientes que ven los taxistas es que los dueños de los vehículos pueden aprovechar la decisión para subir la tarifa de entrega a sus conductores.

En promedio, un taxista debe entregar en un turno largo (16 horas) $ 70.000 y realizar un tanqueo de $30.000.

En un turno medio (12 horas), la entrega es de aproximadamente $50.000 y un tanqueo de $30.000.

El secretario de Tránsito de Cali, Juan Carlos Orobio, aseguró que la medida se tomó teniendo en cuenta la implementación del plan 'Cali 24 horas' de la Alcaldía de Cali que busca estimular el uso del transporte público en la madrugada.

Milton Victoria, líder del gremio, manifestó que si de eso se trataba hubiera sido ideal que la medida se aplicara en diciembre no en enero cuando el volumen de trabajo para los taxistas disminuye considerablemente.

Una de las alternativas que proponen algunos taxistas es que si el objetivo es mejorar sus condiciones y "ayudarles", la Administración Municipal debería pensar en quitar la restricción solo los fines de semana y no entre el lunes y el jueves.

"Esta medida sería buena para los fines de semana, cuando sí hay más presencia de gente en las calles. Además nos ayudaría porque por la falta de vehículos disponibles la gente prefiere usar Uber. Hay personas que me han dicho que en los fines de semana llaman a la radioperadora y le dicen que el servicio está demorado o que no hay vehículos disponibles en el perímetro cercano", comenta uno de los taxistas.

Se estima que como estaba el pico y placa, en Cali dejaban de circular 3.200 taxis aproximadamente. Con la modificación, este mismo número podrá salir sin restricción en la madrugada.