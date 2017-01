"Reforma de la Alcaldía de Cali no fue cosmética”: Secretario de Gobierno

Juan Fernando Reyes Kuri, secretario de Gobierno de Cali.

La Secretaría de Gobierno de Cali es desde este año una especie del ‘Ministerio del Interior’ de la Alcaldía, que se encarga de asuntos estratégicos y de las relaciones políticas. Tanto así que hay quienes la llaman la ‘Vicealcaldía’. Al frente de esta oficina está Juan Fernando Reyes Kuri, quien venía de ser Secretario General y de liderar el proceso de reforma administrativa del Municipio, de la que asegura, no es un simple cambio cosmético.

¿A qué paso va la implementación de la reforma administrativa?

Cuando se hace una reforma como la que hicimos, las transformaciones son grandes, no fue una reforma cosmética, sino de fondo. Teníamos claras tres cosas: ser más eficientes, tener menos riesgos de corrupción y prestar un mejor servicio al ciudadano. El Municipio tenía una estructura de 1996, en el 2001 hubo una crisis, pero lo que hicieron fue un recorte de personal. Hoy Cali es mucho más grande y hay responsabilidades más grandes y diversas. La estructura que teníamos era como andar en un carro viejo.

¿Cuándo los ciudadanos van a sentir los efectos de esa reforma en que se les mejore la prestación de los servicios?

Eso es paulatino. Comenzaron a operar las nuevas dependencias el 1 de enero, los cambios de fondo se van dando poco a poco, eso no es como soplar y hacer botellas.

Desde el Municipio se escuchan críticas a la reforma que dicen que están sacando gente de las secretarías que ya están para conformar todas las nuevas dependencias, debilitando las existentes...

Al contrario, lo que buscamos es hacer más eficiente la organización y la operatividad. Cuando estábamos haciendo la reforma nos preguntábamos eso y decíamos: ¿qué tipo de estructura queremos? y la respuesta a la que llegamos fue que la reforma debía ser del tamaño de los problemas que la Administración quiere resolver. Por eso ampliamos el número de secretarías y cambiamos algunas cosas donde tal vez había duplicidad de funciones.

Un ejemplo de esa duplicidad de funciones que eliminaron... Antes el papel o los bienes de uso común los compraba cada secretaría. Ahora tenemos la Dirección de Contratación. Eso es una eficiencia en el presupuesto porque no es lo mismo que las 18 secretarías que teníamos hagan 18 procesos contractuales para comprar papel, a que una sola dependencia haga un proceso para todas las oficinas de la Alcaldía. Ahí hay ahorro en el presupuesto por comprar para todos.

En este tema había ineficiencias.

Justo sobre esta nueva dependencia, la Dirección de Contratación, se dice dentro de la Alcaldía que está concentrando gran cantidad de poder...

Al contrario, hay más eficiencia. Las críticas vienen de personas que no conocen el espíritu de la reforma, que es innovadora. Su función inicial es comprar los bienes de uso común en lo posible a través de acuerdos marco con Colombia Compra Eficiente. Si hacer que el aseo, la gasolina, la vigilancia, la papelería y los computadores los adquiera una sola dependencia, con procesos más ágiles y más transparentes, es concentrar el poder, diría que se concentró el poder para que haya beneficio para el Municipio y no dividir el poder para que haya ineficiencia.

Uno de los propósitos de la reforma es descentralizar la atención del CAM y darles un vuelco a los CALI. ¿Qué va a pasar realmente con ellos?

La visión con ellos es tener más presencia física en el territorio, que usted no tenga que venir al CAM a todo. Eso se va a fortalecer, vamos a llevar más gente del CAM a los CALI a que atiendan, pero además vamos a fortalecer la presencia del Alcalde en el territorio. Cuando él va a una comuna el enlace tiene que ser ese director de CALI, que es el que tiene que ayudar a que haya procesos de participación en su comuna para que la Administración pueda priorizar algunos problemas que tiene la comunidad. Hay otra visión que queremos potenciar y es el tema tecnológico. La idea es que la gente ni siquiera tenga que salir de su casa para hacer algunas cosas, que pueda tener algunos servicios desde su computador o celular. Ya hemos avanzado, el año pasado actualizamos la página web, es mucho más dinámica y sencilla, enfocada en los trámites.

Pero sigue sin cumplir esa misión. Solo tenemos que asomarnos a Hacienda y vemos las largas filas que hay para pedir información sobre el predial...

El recibo sí lo puede mirar desde la página, están haciendo unos ajustes porque siempre en diciembre hay líos porque actualizan unas cifras y el sistema se cierra para terminar el año contablemente, eso es cuestión de días que se resuelva. Pero tampoco la gente tiene la cultura de mirar en la página web. Claro, hay trámites de los que estamos lejos o nos falta un tiempo en que puedan estar totalmente en línea.

¿Cuál es la meta de esa descentralización virtual para este año?

En el Plan de Desarrollo quedaron como 25 trámites y servicios que deben quedar automatizados. Uso del Suelo ya lo tenemos en línea. Le estamos apostando a algo ambicioso, estamos esperando los recursos, que están preaprobados con parte del crédito del Alcalde, para hacer una plataforma integradora, que pueda poner a ‘hablar’ los software de cada cosa: educación, salud, hacienda, víctimas, etc. Lo que queremos es que haya articulación entre sistemas y nos permita tener una base de datos única del ciudadano.

¿De cuánto será esa inversión en tecnología?

Cerca de $25.000 millones se destinarán a esa tarea en los próximos tres años, será la más alta en la historia de Cali. Siempre se han invertido $1500 millones o $2000 millones.

Aunque no aparece en la estructura del Municipio, a usted lo llaman el Vicealcalde... Creamos la Secretaría de Gobierno, que la conocían por manejar los temas de seguridad, pero ahora se trata de una secretaría que debe ayudarle al Alcalde, como su nombre lo dice, a gobernar. Las funciones de ese cargo son: articular el gabinete, hacer seguimiento a temas clave del Alcalde y manejar la relación política o con el Concejo y la agenda de los proyectos de acuerdo. Como ese es el cargo desde el que se coordina el gabinete, algunos lo ven como Vicealcalde, pero en realidad es un secretario de Gobierno.

¿Cuáles son esos temas clave a los que les hace seguimiento?

Jarillón, en lo que se avanzó. Se han demolido varias casas y se ha recuperado parte del terreno, seguimos haciéndolo, no es fácil. El Fondo de Adaptación está contento con los avances que se han tenido. Emcali es otra prioridad, el Alcalde sabe que a la empresa hay que salvarla, en eso está alineado, como buen empresario está en la tarea de hacerlo bien. Está también la generación de ingresos y oportunidades, por eso la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además, Metrocali y la movilidad, para lo que el Concejo el año pasado nos aprobó proyectos importantísimos.

Justo en este último punto del MÍO de prioridades hay un panorama de grandes dudas, porque la apuesta del Alcalde era por el plan de salvamento que había prometido Armando Garrido para arrancar este año, pero en Metrocali están volviendo a barajar...

El Alcalde está apersonado del tema, no falta a una junta directiva, créame que es su prioridad. Metrocali va a salir adelante, estamos seguros y las posibilidades jurídicas que nos ha permitido el Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos que ha aprobado el Concejo ayudan. Hay un avance.

Dicen que usted y Nicolás Orejuela, asesor del Alcalde, son los que tienen la varita mágica del poder en el Municipio...

Ojalá tuviéramos la varita mágica, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos dado lo mejor de nosotros en tiempo y dedicación para que al Municipio le vaya bien. Nos echamos al hombro, con otros compañeros, la reforma. No diría que nosotros concentramos el poder sino que le ayudamos al Alcalde a que las cosas que quiere le salgan bien.

¿Es cierto que renuncia en unos meses para aspirar a la Cámara?

Ahora estoy dedicado a la tarea que me encomendó el Alcalde. Amo lo público y allí quiero estar porque lo veo como el medio para hacer tranformaciones sociales. Por ahora no voy a aspirar, no sé qué pase en los próximos meses, igual uno está aquí de paso.